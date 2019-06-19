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Muğla'nın bir ilçesinde sağanak, diğerinde güneş keyfi

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GÜNDEM  | 19.06.2019 17:45 | Son Güncelleme

Muğla'nın Menteşe ilçesinde aniden bastıran sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken, Bodrum ilçesinde ise yerli ve bayancı turistler, sıcak havanın keyfini sürdü, denize girdi.

Muğla'nın bir ilçesinde sağanak, diğerinde güneş keyfi

Güne sıcak hava ile başlayan Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, bugün saat 14.00 sıralarında hava bulutlandı ve yağmur başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler zor anlar yaşarken, yer yer trafik sıkıştı. Muslihittin Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar uzun süre binaların saçakları altında beklemek zorunda kaldı.

BODRUM'DA DENİZ KEYFİ

Öte yandan Bodrum ilçesinde tatilini geçiren yerli ve yabancı turistler, aşırı sıcakların da etkisiyle özellikle sahil ve plajlara akın etti. Deniz sporlarının yanı sıra mavi turlara çıkan turistler, çeşitli etkinliklerle tatilin tadını çıkardı. Hava sıcaklığı 31, deniz suyu sıcaklığının 23 derece olduğu ilçede sahil ve plajlarda adım atacak yer kalmadı. Su sporları yaparak tenis oynayanların yanı sıra sahil kulüplerinden yükselen müziklerin eşliğinde denizde dans eden tatilciler, doyasıya eğlendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla yağmur güneş

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