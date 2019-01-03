Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasak aşk cinayetinde katilin eşi konuştu: İlişkimiz cinsel boyuta varmıştı

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlayan ve bugün de devam edilen duruşmaya, tutuklu sanıklar M.Ö, eski kayınpederi A.S. ve tutuksuz yargılanan K.S, F.S. İ.A. ve J.D. ile maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanıklardan J.D, olayın çözülmesinde çok faydasının olduğunu ve suçluyu kayırmak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Sanık makamında olmayı hak etmediğini belirten J.D, "Ben kesinlikle suçluyu kayırmadım. Olay yerinin fotoğraflarını ve sanık M.Ö’ye ait telefonları ve şifresini de savcılığa ben verdim. Bu kişiden kesinlikle para almadım. Zaten para almaya da benim yetkim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Duruşmaya, Kuşadası 5. Asliye Ceza Mahkemesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) salonundan katılan tutuklu sanık M.Ö’nün, dava sürecinde boşandığı eski eşi T.S. de yaşananlara ilişkin beyanda bulundu.

'İLİŞKİMİZ CİNSEL BOYUTA VARMIŞTI'

Maktulle yaklaşık 3 yıllık bir duygusal ilişkisinin olduğunu anlatan T.S, "Ben sürekli M’ye boşanmak istediğimi söylüyordum. Bunu söylediğimde M. bana ’senin hayatında birisi mi var?’ diye soruyordu. Ben de ’bu soruyu bana sorarak kendini küçültüyorsun’ diyordum. Daha fazla uzatmayalım dedim. Ali Özdemir ile duygusal ilişkim cinsel boyuta da varmıştı. Ali öldürülünceye kadar M. bana hiç boşanmak istediğini söylemedi. Boşanma talebi hep benden geldi." diye konuştu.