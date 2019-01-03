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Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasak aşk cinayetinde katilin eşi konuştu: İlişkimiz cinsel boyuta varmıştı

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YAŞAM  | 03.01.2019 20:48 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde başından tabancayla vurularak öldürülen ve cesedi makilik alanda bulunan iş insanı Ali Özdemir’in ölümüne ilişkin açılan davanın görülmesine ikinci günde devam edildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasak aşk cinayetinde katilin eşi konuştu: İlişkimiz cinsel boyuta varmıştı

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlayan ve bugün de devam edilen duruşmaya, tutuklu sanıklar M.Ö, eski kayınpederi A.S. ve tutuksuz yargılanan K.S, F.S. İ.A. ve J.D. ile maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanıklardan J.D, olayın çözülmesinde çok faydasının olduğunu ve suçluyu kayırmak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Sanık makamında olmayı hak etmediğini belirten J.D, "Ben kesinlikle suçluyu kayırmadım. Olay yerinin fotoğraflarını ve sanık M.Ö’ye ait telefonları ve şifresini de savcılığa ben verdim. Bu kişiden kesinlikle para almadım. Zaten para almaya da benim yetkim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Duruşmaya, Kuşadası 5. Asliye Ceza Mahkemesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) salonundan katılan tutuklu sanık M.Ö’nün, dava sürecinde boşandığı eski eşi T.S. de yaşananlara ilişkin beyanda bulundu.

'İLİŞKİMİZ CİNSEL BOYUTA VARMIŞTI'

Maktulle yaklaşık 3 yıllık bir duygusal ilişkisinin olduğunu anlatan T.S, "Ben sürekli M’ye boşanmak istediğimi söylüyordum. Bunu söylediğimde M. bana ’senin hayatında birisi mi var?’ diye soruyordu. Ben de ’bu soruyu bana sorarak kendini küçültüyorsun’ diyordum. Daha fazla uzatmayalım dedim. Ali Özdemir ile duygusal ilişkim cinsel boyuta da varmıştı. Ali öldürülünceye kadar M. bana hiç boşanmak istediğini söylemedi. Boşanma talebi hep benden geldi." diye konuştu.

KENDİNİ AVUKAT OLARAK TANITTI

Gün boyu süren duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan M.Ö. ve A.S’nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan J.D. hakkında ise birden fazla resmi evrakta avukat sıfatıyla imza atması sebebiyle "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlarından soruşturma yapılması için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek duruşmaya ara verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 6 Ocak 2018’de kaybolan iş adamı Ali Özdemir’in cipi, Konacık Mahallesi’nde yol kenarında park edilmiş halde bulunmuş, AKUT ekipleri bölgede arama çalışması yapmıştı.

Yakın arkadaşı M.Ö’nün itirafıyla Ali Özdemir’in öldürüldüğü anlaşılmış, M.Ö, eşi T.Ö, kayınpederi A.S. ve baldızı K.S. gözaltına alınmıştı.

Suç aletinin bulunması için de denizde arama çalışması başlatılmıştı.

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