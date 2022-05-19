YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

19.05.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.K. ve A.K'nin elinde bulunan çok sayıda tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Alıcı kılığına giren Jandarma ekipleri şüphelileri suçüstü yakaladı.

Operasyonda, değişik dönemleri ait 88 sikke, 2 heykel, 2 mızrak ucu, 14 bronz obje ele geçirildi.

Jandarma ekibinin gözaltına aldığı 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Mersin'de 2 kişi silahla yaralandıMersin'de 2 kişi silahla yaralandı
Denizlispor, sezonu galibiyetle tamamlama peşindeDenizlispor, sezonu galibiyetle tamamlama peşinde
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 19 Mayıs Perşembe

İmsak
04:10
Sabah
05:48
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:18
Yatsı
21:49
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Faturaya yansıttıkları şey şoke etti!

Faturaya yansıttıkları şey şoke etti!

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.