Muğla'daki KYK yurtlarında deprem tatbikatı yapıldı

Turgutreis Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarında AFAD araçlarından çalan sirenlerin ardından yurtta kalan öğrenciler bulundukları yerlerde "çök, kapan ve tutun" yöntemini uyguladı, ardından yurdun bahçesindeki toplanma alanında bir araya geldi.

Senaryo gereği yaralanan 4 öğrenci, UMKE ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak güvenli alana taşındıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

AFAD ve itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan öğrencileri halat ve merdiven kullanarak tahliye etti.

Tatbikata, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, Muğla İl Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş, Kızılay, AFAD personeli ve öğrenciler katıldı.

