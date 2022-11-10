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Muğla'daki KYK yurtlarında deprem tatbikatı yapıldı

10.11.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da, AFAD ve Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü iş birliğinde öğrenci yurtlarında "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı gerçekleştirildi.

Muğla'daki KYK yurtlarında deprem tatbikatı yapıldı

Turgutreis Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarında AFAD araçlarından çalan sirenlerin ardından yurtta kalan öğrenciler bulundukları yerlerde "çök, kapan ve tutun" yöntemini uyguladı, ardından yurdun bahçesindeki toplanma alanında bir araya geldi.

Senaryo gereği yaralanan 4 öğrenci, UMKE ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak güvenli alana taşındıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

AFAD ve itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan öğrencileri halat ve merdiven kullanarak tahliye etti.

Tatbikata, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, Muğla İl Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş, Kızılay, AFAD personeli ve öğrenciler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KYK Muğla öğrenci yurt

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