Muğla’nın 4 mezbahasında 2023 yılında 15 bin 565 büyükbaş hayvan kesildi

Vatandaşlara gıda güvenliği, hijyen standartlarında en iyi hizmeti vermek için çalışan Büyükşehir Belediyesi mezbaha tesislerinde 2023 yılı içerisinde 15 Bin 565 büyükbaş, 10 Bin 617 adet küçükbaş hayvan kesilerek 4 Milyon 867 Bin 673 kg kırmızı et elde edildi. 2014 yılından bugüne kadar toplam kesilen hayvan sayısı da 228 bin 335, üretilen et miktarı da 39 milyon 146 bin 29 kg’a ulaştı.

MEZBAHA TESİSLERİNİN ISO 22000:2018 SERTİFİKALARI YENİLENDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Menteşe, Milas, Marmaris Mezbaha Tesisleri Uluslararası Gıda Güvenliği ve Hijyen Standartlarına uygun kırmızı et üretimi yapıldığı anlamına gelen ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleşen tüm denetimlerden başarıyla geçerek sertifikalarını yeniledi. Mayıs 2023’de Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Fethiye mezbahası da yapılan modernizasyon çalışmalarından sonra ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleşen tüm denetimlerden başarıyla geçerek sertifikasını aldı. Mezbaha Tesisleri kırmızı et üretimi ile 2023 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Denetçileri tarafından gerçekleştirilen tüm denetimlerde de üstün not aldı.

“Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli gıda” misyonuyla hizmet veriliyor

Modernizasyon ve iyileştirme çalışmalarına da ara vermeksizin devam edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbaha tesislerinde teknolojik gelişmelerin takibi, hizmet içi eğitimler, “Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği” kapsamında yapılan aylık kalıntı analizleri ve mikrobiyolojik analizler, Veteriner hekimlerin titizlikle yürüttüğü kontroller ve soğuk zincirin korunduğu tam donanımlı et taşıma araçlarıyla “Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli gıda” misyonuyla Muğla’da vatandaşlara hizmet veriliyor.