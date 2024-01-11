YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’nın 4 mezbahasında 2023 yılında 15 bin 565 büyükbaş hayvan kesildi

Muğla’nın 4 mezbahasında 2023 yılında 15 bin 565 büyükbaş hayvan kesildi

11.01.2024 14:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, modern teknolojiye sahip Menteşe, Marmaris, Milas ve Fethiye Mezbaha Tesisleri vatandaşlara kaliteli, güvenli ve uluslararası standartlara uygun hizmet vermek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Muğla’nın 4 mezbahasında 2023 yılında 15 bin 565 büyükbaş hayvan kesildi

Vatandaşlara gıda güvenliği, hijyen standartlarında en iyi hizmeti vermek için çalışan Büyükşehir Belediyesi mezbaha tesislerinde 2023 yılı içerisinde 15 Bin 565 büyükbaş, 10 Bin 617 adet küçükbaş hayvan kesilerek 4 Milyon 867 Bin 673 kg kırmızı et elde edildi. 2014 yılından bugüne kadar toplam kesilen hayvan sayısı da 228 bin 335, üretilen et miktarı da 39 milyon 146 bin 29 kg’a ulaştı.

MEZBAHA TESİSLERİNİN ISO 22000:2018 SERTİFİKALARI YENİLENDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Menteşe, Milas, Marmaris Mezbaha Tesisleri Uluslararası Gıda Güvenliği ve Hijyen Standartlarına uygun kırmızı et üretimi yapıldığı anlamına gelen ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleşen tüm denetimlerden başarıyla geçerek sertifikalarını yeniledi. Mayıs 2023’de Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Fethiye mezbahası da yapılan modernizasyon çalışmalarından sonra ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleşen tüm denetimlerden başarıyla geçerek sertifikasını aldı. Mezbaha Tesisleri kırmızı et üretimi ile 2023 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Denetçileri tarafından gerçekleştirilen tüm denetimlerde de üstün not aldı.

“Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli gıda” misyonuyla hizmet veriliyor
Modernizasyon ve iyileştirme çalışmalarına da ara vermeksizin devam edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbaha tesislerinde teknolojik gelişmelerin takibi, hizmet içi eğitimler, “Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği” kapsamında yapılan aylık kalıntı analizleri ve mikrobiyolojik analizler, Veteriner hekimlerin titizlikle yürüttüğü kontroller ve soğuk zincirin korunduğu tam donanımlı et taşıma araçlarıyla “Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli gıda” misyonuyla Muğla’da vatandaşlara hizmet veriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildiŞanlıurfa'da 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
Metruk ikamette çıkan yangın söndürüldüMetruk ikamette çıkan yangın söndürüldü
Giresun, ‘Auto Brewery Sendromu’ tedavisinde Türkiye’nin merkezi haline geldiGiresun, ‘Auto Brewery Sendromu’ tedavisinde Türkiye’nin merkezi haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 12 Ocak Cuma

İmsak
06:48
Sabah
08:13
Öğle
13:20
İkindi
15:54
Akşam
18:16
Yatsı
19:36

Muğla Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Cuma

Akçaalan eczanesi
Bodrum
Cansu eczanesi
Milas
Sayin eczanesi
Marmaris
Likya eczanesi
Seydikemer
Yasemin eczanesi
Bodrum
Karaman eczanesi
Datca
Güneş eczanesi
Fethiye
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.