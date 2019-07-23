Muhabir Seyhan Erdağ'ın 3 yıl hapsi isteniyordu! İlk açıklama geldi

Daha önce pek çok ünlü isimle girdiği polemiklerle adını duyuran magazin muhabiri Seyhan Erdağ, uzun süre sessizliğini korumasının ardından yeniden gündeme geldi. Bildiğiniz üzere İstanbul Fatih'te geçtiğimiz aylarda gündeme gelen olayda Seyhan Erdağ'ın bir aracın camını kırdığı ve sileceklerini kırdığı söylenmişti. Erdağ ise, suçsuz olduğunu ifade ederek yolunu kapatan aracın sadece sileceklerini kaldırdığını iddia etmişti. Ancak bugün ortaya çıkan bir haber, olayı yeniden tozlu raflardan indirdi. Habere göre savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda ünlü gazeteci hakkında 'Mala zarar verme' suçundan dava açıldı. 3 yıla kadar hapsi istenen ünlü magazinci ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı söylendi. Kendi haberime rastladım: Seyhan Erdağ ise, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yukarıda çıkan haberlere tepki gösterdi. Erdağ, "Bu sabah Hürriyet Gazetesi'ni okurken kendi haberime rastladım." diyerek şu ifadeleri kullandı: '3 YIL HAPSİM İSTENMİYOR'

"Öfkeme hakim olamamışım, 3 yıl hapsim isteniyormuş. 3 YIL HAPSİM İSTENMİYOR, 5 BİN TL VE 1 TOP İSTENİYOR Ben de "ünlü" biri olarak açıklamamı buradan yapayım bari" 'ÇOCUKLAR PARA İSTEDİ' Bir akşam evime genç bir kadın geldi ve aracının ön camının kırık olduğunu, çocukların da camı benim kırdığım söylediğini söyledi. Alt kattaki komşum Didem ve ben duruma gülüp, çocukların para istediğini ve vermediğim için bunu yaptıklarını söyledik. 'ADRESİME DAVET GELDİ' Hatta Didem'e gelip "sen para ver ya da top al Seyhan Abla'dan alırsın siz arkadaşsınız" dediklerini de söyledik, genç kadın gitti Karakoldan adresime davet geldi, kadın gidip şikayet etmiş, polisler "aracınızın camını kaskodan ücretsiz yaptırabilirsiniz bizi meşgul etmeyin" demesine rağmen, "şirket aracı şikayet etmek zorundayım" demiş ve beni şikayet etmiş. 'TELEFON NUMARASINI DEĞİŞTİRMİŞ' Polislere durumu anlattım, kadının numarasını istedim ama yasa gereği veremediler. 3 ay sonra uzlaştırma bürosundan telefon aldım, Adliye'ye giderek durumu 1 kez daha anlattım, uzlaştırma bürosundaki hanımefendi, genç kadına ulaşamadıklarını söyledi. Telefonunu değiştirmiş hanımefendi. Uzun bir süre daha böyle geçti. Ve nihayet mahkeme günü geldi, 29 Mayıs'da Çağlayan Adliyesi'ne gittim. En azından kadını görecek ve derdini öğrenecektim. 2 avukatla geldi mahkemeye Rümeysa Kademlioğlu imiş adı. O güne kadar bunu bile öğrenemedim. Hakim, olayı anlat dedi, kadın anlatmaya başladı, anlattıklarından ötürü Hakim esprili konuşmaya başladı: "Hangi çocuktan öğrendin bunu kızım, ya çocuklar şaka yaptıysa" dedi.