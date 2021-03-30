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Muhammed Elneny'nin menajerinden Galatasaray açıklaması

30.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bonservisi Arsenal'de olan, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen, gelecek sezon için Galatasaray'a önerildiği iddia edilen Muhammed Elneny için flaş bir açıklama geldi.

Muhammed Elneny'nin menajerinden Galatasaray açıklaması

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta başarılı performans sergileyen ancak sezon sonunda kendi takımının yolunu tutan Muhammed Elneny için Galatasaray iddiası ortaya atılmıştı. 28 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusunun menajeri Alaa Nazmy, Galatasaray haberleri üzerine açıklama yaptı.

"G.SARAY İHTİMALİ YOK"

Alaa Nazmy, "Galatasaray'la ilgili bir transfer söz konusu değil. Muhammed Elneny, Arsenal'den ayrılmayı düşünmüyor ve sözleşme yenilemeye yakın." ifadelerini kullandı.

"ARSENAL'DEN AYRILMAZ"

Muhammed Elneny'in İngiltere'de mutlu olduğunu belirten menajer Alaa Nazmy "Arsenal'de Mikel Arteta ile yeniden özgüven kazandı ve kendini iyi hissediyor. Arsenal'den ayrılmak gibi bir düşüncesi yok." diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM ÇOK ÖNEMLİ"

Menajer Alaa Nazmy ayrıca "Muhamed Elneny için Mısır Milli Takımı çok önemli. Mısır için elinden geleni yapmak istiyor." diyerek sözlerini noktaladı. (Sporx)

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