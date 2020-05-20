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Muhammed Sow, Türkiye'de futbol oynamak istiyor

FUTBOL HABERLERİ  | 20.05.2020 15:48 | Son Güncelleme

Senegal'in 17 yaş altı milli futbol takımına seçilen Muhammed Sow, İslam'ı seçmesiyle başlayan mutluluğunu, Türkiye'de büyük bir kulüpte oynayarak taçlandırmak istiyor.

Muhammed Sow, Türkiye'de futbol oynamak istiyor

Oynadığı futbolla göz dolduran Muhammed Sow, bugünlerde Senegal'in 17 yaş altı milli takımına seçilmenin sevincini yaşıyor. Batı Afrika ülkesi Senegal'in başkenti Dakar'da sokak araları ve sahillerde top koşturan binlerce çocuk ve genç, ülkelerini uluslararası alanda başarıyla temsil eden Demba Ba, Moussa Sow, Sadio Mane, Badou Ndiaye gibi olmanın hayalini kuruyor.

Dakar'ın Dieuppeul semtinde yaşayan 16 yaşındaki Muhammed Sow, futbolda gelecek vadeden Senegalli gençlerden sadece biri. Sokak aralarında top koştururken yeteneği antrenörü tarafından keşfedilen, Fransız futbol takımı Pau'nun Senegal'deki futbol okulunda eğitim gören Sow, futbolla birlikte İslamiyet'in hayatına girme hikayesini ve geleceğe dair beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Yüzde 95'i Müslümanlardan oluşan Senegal'de Hristiyan bir ailede dünyaya gelen ve Müslüman olduktan sonra Christian olan ismini Muhammed olarak değiştiren Sow, 8 kardeşiyle küçük bir evde büyüdüğünü söyledi.

"FUTBOLA MAHALLEMİN SOKAKLARINDA BAŞLADI"

Küçüklüğünden beri futbol hayranı olduğunu belirten Sow, "Futbolun güzelliği beni değiştirdi, mahallemin sokaklarında futbol oynamaya başladım" dedi.

"Futbol benim tutkum, futbolla yatıp kalkıyorum desem yeridir" diyen Sow, Türkiye'de büyük bir takımda oynamayı hayal ettiğini dile getirdi.

Orta sahada oynadığını, Pau futbol okulu bünyesinde eğitim aldığını ve Senegal'in 17 yaş altı takımına yeni seçildiğini kaydeden Muhammed Sow, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında oynayan Senegalli futbolcu Idrissa Gueye'yi çok sevdiğini ve örnek aldığını belirtti.

Antrenörünün kendisini keşfettiğini ve tekniğini geliştirmesine katkıda bulunduğunu aktaran Sow, "Hayalim Dünya Kupası'nda gol atmak ve profesyonel futbol dünyasını keşfetmek. Senegalli Idrissa Gueye, Badou Ndiaye, Demba Ba, Sadio Mane gibi başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"DİNİMİ TAMAMLADIM"

Genç futbolcu, küçüklüğünden bu yana birlikte top koşturduğu, yaşıtı Yusuf, Kadir ve Moumin adında 3 Müslüman arkadaşı olduğunu anlattı.

Bu arkadaşlarının yaşamlarından etkilenerek Müslüman olduğunu belirten Sow, "Din değiştirmedim, dinimi tamamladım. Annem Hristiyan ama bir gün bile Müslüman olduğum için bana karışmadı çünkü davranışlarımı beğeniyor. Futbolda da en büyük destekçim annem, inşallah bir gün İslamiyet'i seçeceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Muhammed Sow, "Her zaman Müslüman olmak istedim çünkü Müslüman olmak bir medenilik, alçak gönüllülük göstergesi. Müslüman bir futbolcu olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda kalp rahatsızlığı nedeniyle kaybettiği arkadaşı Yusuf'u çok özlediğini ifade eden Sow, eskiden günde 3 kez antrenman yaparken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bunu 2'ye düşürdüğünü, evden daha az çıktığını aktardı.

ALMAN KALECİ NEUER'İ ÖRNEK ALAN BOUBACAR

Sow'un arkadaşı 15 yaşındaki Boubacar Carlos Badji de kalecilik eğitimi aldığını ifade etti. Badji, "Futbolu ve kaleciliği çok seviyorum. Çok küçük yaştan bu yana Alman kaleci Manuel Neuer'i örnek alıyorum. Kalecilik eldivenleri takmama o vesile oldu" yorumunu yaptı.

Senegal'in güneyindeki Casamance bölgesinde dünyaya geldiğini ve Dakar'da babaannesiyle yaşadığını belirten Badji, ülkesini yurt dışında başarıyla temsil eden bir kaleci olmak istediğini kaydetti.

(AA)

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