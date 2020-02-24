Mühendis Youtuber, 200 km hızında iskambil kağıdı fırlatabilen bir silah geliştirdi

Google'ın sahip olduğu YouTube platformunda gün geçmiyor ki yeni ve ilginç bir olaya şahit olunmasın. Dünya çapında video içerik üreticilerini bünyesinde barındıran Youtube’da yüzbinlerce içerik üreticisi bulunuyor.

Uzun süredir kendine has videolarıyla ön plana çıkan Pratik Mühendis (The Practical Engineer) kanalının video içerik üreticisi olan Emiel Noorlander, 200 km/s hızında oyun kartı fırlatan bir silah geliştirdi. Mermi yerine iskambil kağıtlarını kullanan bu silah, kağıtları tam 200 km/sa hızla fırlatıyor.

Bu projenin bir benzeri, eski bir NASA mühendisi olan Mark Rober tarafından hayata geçirilmişti. Noorlander'ın projesi ise Rober'ınkinin biraz daha küçültülmüş ve daha rahat bir şekilde tasarlanabilen daha farklı bir versiyonu. Ancak Noorlander tarafından tasarlanan silahın, önceki sürüme göre çok daha hızlı. İskambil kağıtlarını mermi gibi kullanan silah, bir çift motora sahip ve batarya ile çalışıyor. Noorlander, motorların gücünün sadece yüzde 60'ını kullandığını, eğer dilerse bu gücü artırarak daha yüksek bir performans alabileceğini söylüyor.