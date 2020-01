Kültür ve edebiyat dergisi Muhit, yayın hayatına başladı.

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayın hayatına başlayan kültür ve edebiyat dergisi Muhit, okurlarına ‘merhaba’ dedi. Türk edebiyatının her kuşağından birçok önemli ismin eserleriyle katkıda bulunduğu Muhit, daha ilk sayısında her yaştan pek çok şairi ağırlayarak, Türk şiirinin edebiyatımızdaki yerini de gözler önüne serecek.

Söz konusu dergi Leylâ İpekçi’nin ‘Muhit; Bizi Buluşturan Dillerin Evi’ başlıklı yazısıyla açılıyor. İpekçi, ‘Yollar farklı, suretler değişken olsa da yolculuk bir’ cümlesiyle ‘birlikte yürümenin’ önemini vurguluyor. Usta çizer Hasan Aycın, muhteva farkının aynı ‘muhitte’ toplanmaya engel olmadığını ustalıkla ifade ediyor çizgisinde. Ömer Lekesiz, ‘mağaralar’ üzerine kaleme aldığı kısa, ancak derinlikli yazısında, ‘İster ulu bir dağda olsun, ister derin bir vadide, her mağara bakışlarınızdan aklınıza tahakküm eden bir gözdür; karanlığından hayata dair bir sırrı fısıldar, bilinmezliğinden okunmayı arzulatan bir kitap sunar’ diyor.