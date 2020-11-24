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  4. Kedisinin tavşanla oynamadığını fark ettikten sonra çığlıklar içinde kaçtı

Kedisinin tavşanla oynamadığını fark ettikten sonra çığlıklar içinde kaçtı

24.11.2020 11:05 | Son Güncelleme:
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3 yaşındaki kızının kedilerinin tavşanla oynadığını söylemesi üzerine o anları kayır altına almak isteyen Arjantinli anne gerçeği fark ettiğinde çığlıklar içinde odadan kaçtı.

Arjantin’de yaşanan olayda, 3 yaşındaki kızının kedilerinin tavşanla oynadığını söylemesi üzerine o anları videoya çekmek isteyen kadın gerçeği fark ettiğinde çığlık çığlığa odadan kaçmaya başlıyor.

3 yaşındaki Renata’nın 'tavşan' sandığı hayvan aslında devasa boyutlu bir fareydi. Anne, evdeki kedilerinin farenin peşinde olduğunu fark edinde korku dolu anlar yaşadı.

Arjantin’in Caleta Olivia kentinde çekilen görüntülerde, annesine kedinin bir yavru tavşanla oynadığını söyleyen sevimli kız çocuğu ile başlıyor. Elinde kamerayla odaya giren anne kedinin tavşanla hiç oynamadığını, aslında kedinin devasa bir kemirgenin peşinde olduğunu gösterir.

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