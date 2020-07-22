Muhteşem bir kimyaları var! Bu ikilinin birlikte oynadığı filmlere herkes hayran...

Hollywood'da farklı türlerde birçok başarılı yapım var. Ancak Emma Stone ve Ryan Gosling'in yan yana geldiği filmler bir başka güzel. İşte başarılı oyuncuların birlikte rol aldığı en güzel filmler!

EMMA STONE VE RYAN GOSLING'İN BERABER ROL ALDIĞI EN GÜZEL FİLMLER

Gangster Squad (Suç Çetesi)

IMDb: 6.7

Yapım Yılı: 2013

Konu: Aksiyon, polisiye, dram ve romantik türlerinin muhteşem bir şekilde bir araya geldiği bu film, zamanda yolculuk etmenizi sağlayarak sizi 1949 yılına götürecek ve Los Angeles'a ışınlayacak! Bu dönemde Los Angeles, zalim bir kalpazan olan Mickey Cohen'in kontrolü altındadır. Birçok yasa dışı işi yürüten Cohen'in arkasında başka çeteler, yerel polis ve politikacılar vardır. Acaba Teğmen John O'Mara ve Jerry Wooters Cohen'i durdurabilecek midir?

Başrol Oyuncu Kadrosu: Emma Stone, Ryan Gosling, Josh Brolin, Sean Penn

Yönetmen: Ruben Fleischer

Crazy, Stupid, Love (Çılgın Aptal Aşk)

IMDb: 7.4

Yapım Yılı: 2011

Konu: Romantik komedi dendiğinde akla ilk gelen filmlerden biri olan Crazy, Stupid, Love'ı henüz izlemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz! Cal Weaver, istediği her şeye sahip olan mutlu bir adamdır. Güzel bir işi ve muhteşem bir ailesi vardır. Ancak eşi Emily'nin onu aldattığını öğrendiğinde dünyası altüst olur. Artık yalnız olan Cal, nasıl flört edeceğini unutmuş orta yaşlı bir adamdır. Ancak Jacob ise bu işin adeta ustasıdır! Peki Cal, Jacob'tan flört etmenin sırlarını öğrenebilecek midir?