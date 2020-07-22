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Muhteşem bir kimyaları var! Bu ikilinin birlikte oynadığı filmlere herkes hayran...

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Hollywood'un en iyi partnerleri, tabii ki Emma Stone ve Ryan Gosling! Hem birbirlerine çok yakışan hem de muhteşem bir kimyaları olan güzel ikili, bu sayede birlikte rol aldıkları filmlerde büyük bir başarı yakalıyor. İster müzikal, ister romantik komedi, ister polisiye olsun, Emma Stone ve Ryan Gosling yan yana gelince ortaya çok güzel bir film çıkıyor. İşte bu muhteşem ikilinin en sevilen filmleri!

Muhteşem bir kimyaları var! Bu ikilinin birlikte oynadığı filmlere herkes hayran...

Hollywood'da farklı türlerde birçok başarılı yapım var. Ancak Emma Stone ve Ryan Gosling'in yan yana geldiği filmler bir başka güzel. İşte başarılı oyuncuların birlikte rol aldığı en güzel filmler!

EMMA STONE VE RYAN GOSLING'İN BERABER ROL ALDIĞI EN GÜZEL FİLMLER

Gangster Squad (Suç Çetesi)

IMDb: 6.7

Yapım Yılı: 2013

Konu: Aksiyon, polisiye, dram ve romantik türlerinin muhteşem bir şekilde bir araya geldiği bu film, zamanda yolculuk etmenizi sağlayarak sizi 1949 yılına götürecek ve Los Angeles'a ışınlayacak! Bu dönemde Los Angeles, zalim bir kalpazan olan Mickey Cohen'in kontrolü altındadır. Birçok yasa dışı işi yürüten Cohen'in arkasında başka çeteler, yerel polis ve politikacılar vardır. Acaba Teğmen John O'Mara ve Jerry Wooters Cohen'i durdurabilecek midir?

Başrol Oyuncu Kadrosu: Emma Stone, Ryan Gosling, Josh Brolin, Sean Penn

Yönetmen: Ruben Fleischer

Crazy, Stupid, Love (Çılgın Aptal Aşk)

IMDb: 7.4

Yapım Yılı: 2011

Konu: Romantik komedi dendiğinde akla ilk gelen filmlerden biri olan Crazy, Stupid, Love'ı henüz izlemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz! Cal Weaver, istediği her şeye sahip olan mutlu bir adamdır. Güzel bir işi ve muhteşem bir ailesi vardır. Ancak eşi Emily'nin onu aldattığını öğrendiğinde dünyası altüst olur. Artık yalnız olan Cal, nasıl flört edeceğini unutmuş orta yaşlı bir adamdır. Ancak Jacob ise bu işin adeta ustasıdır! Peki Cal, Jacob'tan flört etmenin sırlarını öğrenebilecek midir?

Başrol Oyuncu Kadrosu: Emma Stone, Ryan Gosling, Steve Carell, Julianne Moore

Yönetmen: John Requa, Glenn Ficarra

La La Land (Aşıklar Şehri)

IMDb: 8.0

Yapım Yılı: 2016

Konu: Emma Stone ile Ryan Gosling bir araya gelir de o film izlenmez mi? Son dönemin en iyi müzikal filmlerinden biri olan La La Land'de Mia ve Sebastian tesadüfen tanışan iki sanat aşığıdır. Mia, oyuncu olmayan isteyen ve tüm oyunculuk seçmelerine katılan güzel bir kadındır. Sebastian ise kendi caz barını açmak isteyen bir piyanisttir. Mia ve Sebastian, birbirlerine aşık olduktan sonra hayat farklı bir renge bürünür. Acaba bu iki sanat aşığı hem ilişkilerini yürütüp hem de hedeflerine ulaşabilecekler midir?

Başrol Oyuncu Kadrosu: Emma Stone, Ryan Gosling, John Legend

Yönetmen: Damian Shazelle


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