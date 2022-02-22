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Muhteşem görüntüsü ve kokusuyla hayranlık uyandıran lezzet patlaması: Lava kek tarifi

22.02.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlı dediğimiz anda akla ilk gelen ilk lezzetlerden biri kesinlikle kek! Çikolatalısından limonlusuna, tahinlisinden tarçınlısına kadar bayıla bayıla yenilen ve daima her evde pişirilen bu lezzetler ise sürekli yenileniyor. Şimdilerde çok yapılan dünyanın en iştah açıcı tatlısı lava kek tarifini sizlerle paylaşmak istedik.

Muhteşem görüntüsü ve kokusuyla hayranlık uyandıran lezzet patlaması: Lava kek tarifi

Akışkan ve iştah açıcı bitter çikolatasını buram buram hissedebileceğiniz, çatalı değdiğiniz anda içerisinden tıpkı bir volkan gibi çikolata patlayan bu lava kek tam da davetlerde sunmak için birebir. Misafirlerin kalbini çalmak isteyenleri her yerde aradığı bu tarifi sizlerle paylaşıyoruz. Lezzeti ve dokusuna hayran kalacağınız müthiş lava kek tarifine buyurun!

LAVA KEK TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 yumurta

  • 1 yumurtanın sarısı

  • 2 çorba kaşığı tereyağı

  • 3 çorba kaşığı pudra şekeri

  • 2,5 paket bitter çikolata

  • Yarım paket vanilya

  • 3 çorba kaşığı un

  • 1 tatlı kaşığı kakao

ÜZERİ İÇİN

  • 100 gram vanilyalı dondurma

  • 2-3 adet çilek ve yaban mersini

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak lava keki pişireceğiniz sufle kaplarını hazırlamakla işe başlayın.

  • Bunun için yumuşak tereyağını fırça yardımıyla kapların içerisinde hiç boşluk kalmayacak şekilde sürün.

  • Üzerine kakao serpiştirin. Fazla kalan kakao tozlarını çırpın ve kaplarınızı kullanmak üzere bir kenarda bekletin.

  • Lava kekin harcının yapımına başlayın.

  • Orta boy bir tencereyi yarıya kadar su doldurup kaynamaya bırakın.

  • Üzerine cam bir kase yerleştirin. (Benmari usulü için.)

  • Aldığınız bitter çikolataları parçalara ayırın. Benmari usulü erimesi için cam kasenin içerisine çikolataları aktarın.

  • Yeteri kadar eriyen bitter çikolataların içine kalan tereyağını ilave edin.

  • Çikolatanın sıcağıyla beraber tereyağını karıştıra karıştıra eritin.

  • 2 tam yumurta ve 1 yumurta sarısını ılıyan çikolatalı karışımın içerisine ilave edip, homojen bir kıvama ulaşana kadar karıştırın. (Bu sırada tahta kaşık ya da silikon spatula kullanımına özen gösterin.)

  • Yeteri kadar karıştırdığınız çikolatalı karışımın içerisine elediğiniz pudra şekerini ve unu ekleyin.

  • Son olarak vanilyayı ekleyin. (Hazırladığınız hamur normal kekten daha cıvık olmalı.)

  • Lava kek harcını sufle kaplarına pay edin. (Dilerseniz tek bir yuvarlak fırın kabı da kullanabilirsiniz.)

  • Fırınınızı 180 derecede on dakika kadar ısıtın.

  • Fırına verdiğiniz lava kekleri 10 dakika boyunca pişirin.

  • Pişen lava keklerin üzerine pudra şekeri serpin

  • Vanilyalı dondurma, çilek ve yaban mersini ile süsleyin.

  • Çikolatanın akışkanlığını kaybetmemesi için sıcakken servis edin.


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