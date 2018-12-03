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Muhteşem İkili 6. yeni bölüm fragmanı izle! Muhteşem İkili'de MKC vuruluyor!

DİZİ HABERLERİ  | 03.12.2018 23:31 | Son Güncelleme

Muhteşem İkili dizisi 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kerem Bürsin ve İbrahim Çelikkol'un başrollerinde oynadığı Muhteşem İkili'nin 6. yeni bölümünde Barca ve MKC, bir banka soygununa müdahale ediyorlar ve istenmeyen bir sonuçla karşılaşıyorlar. Bu arada, MKC'nin oğlu Kaan kayıplara karışıyor. Nilüfer ile Barca'nın yakınlaşmaları Feridun'u mutlu ediyor. İşte Muhteşem İkili 6. yeni bölüm fragmanı.

Muhteşem İkili 6. yeni bölüm fragmanı izle! Muhteşem İkili'de MKC vuruluyor!

Muhteşem İkili dizisinin 6 Aralık Perşembe akşamı Kanal D'de ekrana gelecek olan 6. yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Muhteşem İkili yeni bölümde Barca ve MKC, özel birim içinde yeni maceralara yelken açıyorlar. Banka soygunu ihbarı üzerine ekibi ile birlikte olay yerine gelen Barca ve MKC'yi tatsız bir sürpriz bekliyor. Bu arada, MKC'nin oğlu Kaan kayıplara karışıyor! Nilüfer ile Barca'nın yakınlaşmaları Feridun'u mutlu ediyor. Muhteşem İkili yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Kanal D'de.

MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Demiray, kendisin ifşa edecek olan Semih'in ölümü üzerine büyük bir nefes alır. Barca ve MKC ise, Semih'in ölmeden önce verdiği video ifade ile aklanırlar. Bu esnada ilginç bir durum yaşanır. Semih'in ikiz kardeşi ortaya çıkar. Barca'ya ulaşan kardeş, abisinin gizli deposundan bahseder. Bu depoda Demiray'ın başında bulunduğu suç şebekesini çökertecek bilgiler mevcuttur. MKC, ekibindeki adamları bu depoya gönderir. Demiray da, Semih'in kardeşini öğrenince kaçış planını devreye sokar. Barca ve MKC, Demiray'ın kaçma girişini yapacağı yerin koordinantlarına doğru harekete geçerler. Demiray kaçamadan muhteşem ikilimizin önüne düşer. Barca ve MKC, karşılarında Demiray'ı görünce büyük şaşkınlık yaşarlar. Barca için hesaplaşma vakti gelmiştir; fakat, MKC suçluyu adalete teslim edebilmek için uğaş verir.

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