Muhteşem İkili'de Barca Demiray'ı öldürüyor mu? Muhteşem İkili 5. yeni bölüm fragmanı izle!

Muhteşem İkili 5. bölüm fragmanında Demiray, MKC ve Barca ile yüzleşiyor; silahlar çekiliyor! MKC ve Barca, kendilerine ihanet eden Demiray'ın peşine düşerler. Demiray ile yüzleşecekleri sırada, Barca silahını çekmekten bir an olsun çekinmez. MKC, onu durdurmaya çalışsa da Barca, Demiray'ı öldürmekte kararlıdır. Barca'nın babası, onu vazgeçirmeye çalışır. Peki Barca bu kadar kolay vazgeçebilecek midir?

Muhteşem İkili, heyecan dolu bölümüyle 29 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barca ve MKC, Demiray'a ulaşabilmek için Semih'i konuşturmaya çalışıyor! Muhteşem İkilinin aklanmak için Semih’i yakalayıp konuşturmaktan başka çaresi kalmamıştır. Semih’in konuşmasından korkan Demiray deşifre olmak pahasına Barca ve MKC’nin karşısına çıkmak zorunda kalır. Demiray hedefleri için Barca ve MKC’nin ailelerinin de işin içine katmaktan geri durmayacaktır.

Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır. İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.

