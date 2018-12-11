Muhteşem İkili'de Ela (Ahsen) rolündeki Şive Şenözen kimdir?

Kanal D’nin, TMC imzalı, yapımcılığını Erol Avcı’nın, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun’un üstlendiği sevilen dizisi Muhteşem İkili, her perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in paylaştığı; Engin Şenkan ve Zafer Algöz’ün de kadrosunda yer aldığı dizinin kadrosuna Şive Şenözen de dahil oldu.

Şive Şenözen, dizideki en gizemli karakterlerden biri olan “Ahsen”e hayat verecek. Barca, MKC ve Demiray arasındaki çekişmenin ilk sebeplerinden biri olan Ahsen, yıllar sonra yüzünü ve kimliğini değiştirip “Ela” olarak Muhteşem İkili’nin karşısına çıkacak. Ekibe yeni katılan Ahsen’in değişiminin sebebi ve ikiliyle birlikte nasıl çalışacağı ise büyük bir merak konusu.

ŞİVE ŞENÖZEN KİMDİR?

Şive Şenözen 17 Şubat 1986 İstanbul doğumludur. Güzel oyuncu Şive Şenözen şuanda 33 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro mezunu olan Şive Şenözen kova burcudur. Şive Şenözen ilk oyunculuk deneyimini 2010 yapımı Kavak Yelleri dizisinde yaşamıştır. Daha sonra Küçük Sırlar ve Huzur Sokağı gibi önemli yapımlarda yer alsa da ilk defe Muhteşem İkili dizisi ile bu kadar önemli ve kendini gösterebileceği bir rol yakalamıştır.