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Muhteşem İkili'de Ela (Ahsen) rolündeki Şive Şenözen kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 11.12.2018 23:25 | Son Güncelleme

Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in olduğu Muhteşem İkili dizisinin kadrosuna Şive Şenözen dahil oldu. Peki Muhteşem İkili'de Ela (Ahsen) rolündeki Şive Şenözen kimdir?

Muhteşem İkili'de Ela (Ahsen) rolündeki Şive Şenözen kimdir?

Kanal D’nin, TMC imzalı, yapımcılığını Erol Avcı’nın, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun’un üstlendiği sevilen dizisi Muhteşem İkili, her perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in paylaştığı; Engin Şenkan ve Zafer Algöz’ün de kadrosunda yer aldığı dizinin kadrosuna Şive Şenözen de dahil oldu.

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Şive Şenözen, dizideki en gizemli karakterlerden biri olan “Ahsen”e hayat verecek. Barca, MKC ve Demiray arasındaki çekişmenin ilk sebeplerinden biri olan Ahsen, yıllar sonra yüzünü ve kimliğini değiştirip “Ela” olarak Muhteşem İkili’nin karşısına çıkacak. Ekibe yeni katılan Ahsen’in değişiminin sebebi ve ikiliyle birlikte nasıl çalışacağı ise büyük bir merak konusu.

ŞİVE ŞENÖZEN KİMDİR?
Şive Şenözen 17 Şubat 1986 İstanbul doğumludur. Güzel oyuncu Şive Şenözen şuanda 33 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro mezunu olan Şive Şenözen kova burcudur. Şive Şenözen ilk oyunculuk deneyimini 2010 yapımı Kavak Yelleri dizisinde yaşamıştır. Daha sonra Küçük Sırlar ve Huzur Sokağı gibi önemli yapımlarda yer alsa da ilk defe Muhteşem İkili dizisi ile bu kadar önemli ve kendini gösterebileceği bir rol yakalamıştır.

Şive-Şenözen-resimleri

Şive Şenözen son olarak 2016 yapımı Yeşil Deniz dizisinde yönetmen olarak gören yapan Yahya Samancı ile evlenmiştir dizi de de Safiye isimli güzel bir kıza hayat vermiştir. Şive Şenözen’in hayat verdiği Safiye karakteri onun en çok tanınmasını sağlayan rol olmuştur.

MUHTEŞEM İKİLİ 7. YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Muhteşem İkili’nin yıllardır ulaşmaya çalıştığı Ahsen birime gelir. Üstelik artık Barca ve MKC’yle çalışacaktır. Fakat, başka bir kimlikle ve başka bir yüzle. Ahsen’in, Barca ve MKC’ye dair bazı gizemli planları olduğu çok bellidir. Planlarına Yağmur’un evinin yanına taşınmakla başlar. Ahsen artık hayatımızın tam ortasındadır. Peki, Muhteşem İkili’mizden ve sevdiklerinden ne istemektedir?

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