Muhteşem İkili dizisinin yayın tarihi belli oldu! İşte Muhteşem İkili 1. bölüm fragmanı

Kanal D’nin TMC imzalı, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiğini, merakla beklenen dizisi "Muhteşem İkili" ekrana gelmek için geri sayımda. Başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in paylaştığı; Engin Şenkan, Zafer Algöz ve Eren Hacısalihoğlu’nun da kadrosunda yer aldığı, M.Çağatay Tosun’un yönetmen koltuğunda oturduğu "Muhteşem İkili"nin ilk bölümü 01 Kasım Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak. Heyecanla beklenen dizi hem karakterleriyle hem de hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
Muhteşem İkili’nin ilk bölümü 01 Kasım Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak. Heyecanla beklenen dizi hem karakterleriyle hem de hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
MERT BARCA KİMDİR? (İBRAHİM ÇELİKKOL)
Mert Barca ya da emniyette tanındığı ismi ile Barca (İbrahim Çelikkol), Anadolu Yakası Organize Şube’nin en iyi polisidir. Yakışıklı ama dış görünüşünü önemsemeyen biri olan Barca, geçmişte ona düzenlenen bir suikastta karısını ve doğmamış bebeğini kaybetmiş ancak katil bulunamamıştır. Organize şubeden emekli babası dışında kimsesi olmayan Barca’nın hayattaki en büyük amacı ise karısının intikamını almaktır.
MKC KİMDİR? (KEREM BÜRSİN)
Mustafa Kerim Can MKC (Kerem Bürsin) olarak tanınan, Avrupa Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Zenginliği ile tanınıyor ama bu zenginliğinin nerden geldiğini kimse bilmemektedir. Huysuzluğu ve söylenmesi ile ünlüdür, bir de gözü karardığında delice bir güce kavuşmasıyla. Şıklığına önem veren, bakımlı bir adam olan MKC, boşandığı eski karısı Yağmur’a hala âşık ve oğlu Mehmet Kaan Can’a çok bağlıdır.
MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?
Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.
İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.
MUHTEŞEM İKİLİ'DE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?
İbrahim Çelikkol (Barca), Kerem Bürsin (Mustafa Kerim Can), Özge Gürel (Nilüfer), Öykü Karayel (Yağmur), Engin Şenkan (Feridun Barca), Zafer Algöz (Yüksel), Eren Hacısalihoğlu (Demiray Hazan), Bora Koçak (Semih Karan), Sabahattin Yakut (Volkan Önder), Özbek Kaplan (Metin Meriç), Alper Baytekin (Saffet), Gökay Müftüoğlu (Hasan), Onur Ayçelik (Barbaros), Su Demirel (Yasemin), Fatih Odabaş (Mehmet Kaan Can), Erden Alkan (Sabri Hoca), Alptekin Ertürk (Bekir Hazan)
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