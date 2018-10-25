Muhteşem İkili dizisinin yayın tarihi belli oldu! İşte Muhteşem İkili 1. bölüm fragmanı

Kanal D’nin TMC imzalı, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiğini, merakla beklenen dizisi "Muhteşem İkili" ekrana gelmek için geri sayımda. Başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in paylaştığı; Engin Şenkan, Zafer Algöz ve Eren Hacısalihoğlu’nun da kadrosunda yer aldığı, M.Çağatay Tosun’un yönetmen koltuğunda oturduğu "Muhteşem İkili"nin ilk bölümü 01 Kasım Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak. Heyecanla beklenen dizi hem karakterleriyle hem de hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Muhteşem İkili’nin ilk bölümü 01 Kasım Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak. Heyecanla beklenen dizi hem karakterleriyle hem de hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

MERT BARCA KİMDİR? (İBRAHİM ÇELİKKOL)

Mert Barca ya da emniyette tanındığı ismi ile Barca (İbrahim Çelikkol), Anadolu Yakası Organize Şube’nin en iyi polisidir. Yakışıklı ama dış görünüşünü önemsemeyen biri olan Barca, geçmişte ona düzenlenen bir suikastta karısını ve doğmamış bebeğini kaybetmiş ancak katil bulunamamıştır. Organize şubeden emekli babası dışında kimsesi olmayan Barca’nın hayattaki en büyük amacı ise karısının intikamını almaktır.