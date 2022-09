Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice Sultan'ı Selma Ergeç'ten seneler sonra gelen itiraf! Meğer eşi...

Muhteşem Yüzyıl'da Hatice Sultan rolünü oynayan Selma Ergeç, bu rol ile ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Yıllardır dönem dönem ekranlarda olan ünlü oyuncu, eşiyle ilgili anlattıklarıyla ilgi çekti.

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!

Selma Ergeç, katıldığı bir YouTube programında eşi hakkında konuştu. Ergeç 2015 yılında Can Yayınlarının kurucusu Erdal Öz'in oğlu ve yayınevinin şimdiki sahibi Can Öz ile evlenmişti. İkilinin bu evlilikten Yasmin Öz adında 6 yaşında çocuğu bulunuyor. Eşinin göz önünde olmayı seven biri olmadığını da belirten Ergeç, magazincilerden kaçmak için buldukları yöntemi anlattı. Muhteşem Yüzyıl dizisinin yayınlandığı dönemde gerçekleşen olay, duyanları şaşırttı.

Ergeç, eşinin magazincilerden kaçmak için vale gibi davranıp kendisini aldığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Bir yerlerde devamlı yakalandığımız için ve biz daha çok yeni birlikteyiz, herkesle bunu çok fazla paylaşmak istemiyoruz, o da genel olarak basının önüne de çıkmak istemiyor... Aklına şöyle bir fikir geliyor, şahane de bir oyunculuğu normalde yoktur ama o anda oluverdi... Vale taklidi yapmaya başladı." dedi ve şu ifadeleri kullandı: "Selma hanım arabanız falan diye... Ve bunu birkaç kere yaptı ve yediler yani"

