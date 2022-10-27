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Müjdat Gezen'in acı günü! Vefat eden ablası son yolcuğuna uğurlandı

27.10.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Müjdat Gezen'in ablası Birsen Demirkuş 89 yaşında hayatını kaybetti. Demirkuş Üsküdar Şakirin Cami'inde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Müjdat Gezen "Öğlen namazına Halit abimi gömdük, ikindi namazına ablamı. Aynı gün 2 kayıp ağır geldi" diye konuştu.

Müjdat Gezen'in acı günü! Vefat eden ablası son yolcuğuna uğurlandı

Sanatçı Müjdat Gezen'in ablası Birsen Demirkuş için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Müjdat Gezen, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Gazeteci Uğur Dündar'ın yanı sıra sevenleri ve dostları katıldı. Sanatçı Müjdat Gezen taziyeleri kabul etti. Dua ve helallik alındıktan sonra Birsen Demirkuş, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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"AYNI GÜN İKİ KAYIP AĞIR GELDİ"

Cenazeye katılan Müjdat Gezen "Öğlen namazına Halit abimi gömdük. İkindi namazına ablamı. Aynı günde iki kayıp biraz ağır geldi, elden gelen bir şey yok. Allah geride kalanlara ömür versin. Biz üçümüz de kırk üçlüyüz, herhalde biraz daha yaşarız. İlker Paşa'da, Uğur'da ben de yakınlarımızı yolcu ediyoruz" diye konuştu.

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Öğle saatlerinde Halit Kıvanç'ı yolcu ettiğini söyleyen Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Büyük bir değerdi. Şimdi de sevgili kardeşim Müjdat'ın ablası, hepimizin ablası. Onlar hep bu cumhuriyetin birinci nesli. Maalesef aramızdan ayrılıyorlar yavaş yavaş. Bayrak bizlere tamamen kalıyor. Cumhuriyetin ikinci nesli olarak. Acımız büyük. Herkese başsağlığı diliyorum" dedi.

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"ACI DOLU BİRGÜN YAŞADIK

Gazeteci Uğur Dündar "Benim mesleğe yanımda başladığım çok değerli abim, hocam, ustam Halit Kıvanç'ın cenazesini kaldırdık. Onun acısını yaşarken Müjdat'ın ablasının vefat ettiği haberini aldık. Birsen Hanım'ın cenazesine geldik. Gerçekten acı dolu bir gün bizler için. Mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

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