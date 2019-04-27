Müjde geldi! Türkiye'ye akın başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2018 yılında yüzde 59 artışla 394 bin Çinli Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı her yıl artmaya devam ederken iki ülke de Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısını 1 milyona çıkarma yönünde çalışmalar yapıyor. Çin'in en büyük havayolu şirketi olan China Southern Airlines'ın bir süre önce Pekin'den haftada üç kez İstanbul'a yeniden uçmaya başlaması turist sayını da olumlu yansımaya başladı. Bunun yanı sıra Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısını yılda 500 bine çıkaracak hava köprüsünün daha da artması yönünde önemli girişimlere de imza atıldı.

YENİ HAVAYOLU ŞİRKETLERİ VE YENİ NOKTALARDAN UÇUŞLAR BAŞLAYACAK

Çinli yetkililerden edinilen bilgilere göre China Southern Havayolları ülkenin tam ortasında yer alan Wuhan kentinden de Haziran ayından itibaren haftada üç kez İstanbul'a uçuşlara başlayacak. Geniş gövdeli uçuşlarla yapılacak seferlere büyük talebin olacağı belirtildi.

PANDALARIN ANA VATANINDAN İSTANBUL'A SEFERLER BAŞLIYOR

Çin'in pandalarıyla ünlü şehri Çengdudan da Sichuan Havayolları haftada üç gün İstanbul'a 30 Nisan'dan itibaren uçuşlara başlayacak. Sichuan Airlines filosunda bulunan 139 uçak ile 93 noktaya bölgesel uçuşlar yapıyor. Çin havayolu şirketlerinden Lucky Air de ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinin başkenti ve en büyük şehri Kunming'den İstanbul'a Temmuz ayından itibaren uçması bekleniyor.