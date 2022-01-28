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Mükemmel hatlara kavuşmak için defalarca kez ameliyat oldu! “Ölüyordum ama devam edeceğim”

28.01.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra’da yaşayan 26 yaşındaki Chad Teixeiara, kusursuz vücut hatlarına kavuşmak için çeşitli yağ aldırma operasyonları geçirdi. Operasyonları için bir servet harcayan Teixeiara, bir ameliyatı sırasında ölüme yakın bir deneyim yaşamasına rağmen işlemlerine devam edeceğini açıkladı.

Mükemmel hatlara kavuşmak için defalarca kez ameliyat oldu! “Ölüyordum ama devam edeceğim”

Londra’da yaşayan 26 yaşındaki Chad Teixeiara isimli bir adam fazla kilolarından şikayet ederim yağ aldırma işlemlerine başvurdu. Sayısız kez ameliyat olan adam, fazla kilolarından kurtulmak için yağ aldırma, dolgu maddeleri ve yağ eritici enjeksiyonlar gibi cerrahi birçok operasyon geçirdi. Geçtiğimiz yıl yağ aldırma işlemi için 18 bin sterlin (yaklaşık 32 bin TL) harcayan Teixeiara, ölüme yakın bir deneyim yaşadı. İşlem sırasında 35 kilo kaybeden Teixeiara, “Geçen yıl mükemmel bir vücuda kavuşmak için hayatımı riske atarak büyük bir kilo verme ameliyatı geçirdim” dedi.

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“HİÇBİR ŞEYDEN PİŞMAN DEĞİLİM”

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Ameliayatının yaklaşık 10 saat sürdüğünü dile getiren Teixeiara, “Bu çok büyük bir riskti ve iyileşme sürecim zordu. Ancak hiçbir şeyden pişman değilim ve hayatta olduğum için çok şükrediyorum” dedi.

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Ameliyat sırasında vücudundan 18 litre yağ alındı; bu, İngiliz plastik cerrahlarının bir kerede yapmayı güvenli bulduğunun üç katından fazla. Alınan yağ miktarı nedeniyle başlangıçta ameliyat öncesi boyutunun iki katına kadar vücudu şişti ve her yeri morardı. Ayrıca iki kez kan nakli olması gerekti. Yaşadıklarından sonra vücudunun hâlâ istediği kadar kusursuz olmadığına karar veren Teixeiara, daha fazla işlem yaptıracağını söyledi.

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