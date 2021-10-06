'Mülksüzler' dizi oluyor

Ursula K. Le Guin’in kült bilim kurgu romanı 'Mülksüzler', diziye uyarlanacak. 1212 Entertainment ve Anonymous Content'in başında yer aldığı projede Le Guin’in oğlu Theo Downes-Le Guin’in de geliştirme sürecini denetleyecek.

Kayıp Rıhtım'ın Variety'den aktardığına göre, şu an için dizinin yayıncı platformu, senaristleri, yönetmenleri ya da oyuncuları gibi detaylar belli değil.

1212 Entertainment’tan Joshua Long ve Roberto Grande, uyarlama hakkında, “'Mülksüzler', Ursula K. Le Guin’in bütün kitapları arasında günümüzle içgüdüsel bir yakınlık kurmayı başarıyor. Kitap, şu an içinde yaşadığımız dünyayla çok doğru bir şekilde eşleşiyor. Bilim kurgu türü üzerinde bu denli büyük etki yapmış çok az eser var ve bu kitabı yeni bir ortama uyarlama görevinin bizlere emanet edilmesinden dolayı gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Orijinal adı 'The Dispossessed' olan ve 1974 yılında yayımlanan kitap Türkçeye Metis Yayınları tarafından 'Mülksüzler' adıyla kazandırıldı. Hugo ve Nebula gibi prestijli ödüllerin sahibi olan eser, birbirlerinden yüzyıllar içerisinde korku ve güvensizlik duygularıyla uzaklaşan Anarres ve Urras adlı ikiz gezegenlerdeki hikâyeleri konu alıyor.



