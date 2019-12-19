MÜMSAD: "Ambalajlı gıdaya güvenin"

Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD), toplum sağlığını ilgilendiren gıda güvenliği ile ilgili önerilerde bulundu. Dernek olarak ana faaliyetlerinden birinin gıdada bilgi kirliliği ile mücadele etmek olduğunu söyleyen MÜMSAD Genel Koordinatörü, Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, hem açıkta satılan hem de merdiven altı tabir edilen ürünlere dikkat çekerek, tüketicilere ambalajlı gıdaları tercih etmelerini ve mutlaka etiket okumalarını önerdi.

Gıdada uzman olmayan kişilerin spekülatif açıklamaları ve sosyal medyadaki yoğun bilgi kirliliği, tüketicilerin kafasında güvenilir gıda ile ilgili soru işaretleri oluşturuyor. Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Genel Koordinatörü, Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, dernek olarak bilimsel gelişmeleri ve global sağlık trendlerini yakından takip ettiklerini belirterek, gıda güvenliğine dair bilgi kirliliğine karşı mücadele için çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

"Her şeyi bildiğini iddia edeni değil, konunun uzmanını dinleyin"

Türkiye’deki gıda denetiminin birçok ülkeye göre çok daha fazla olduğuna ve özellikle son yıllarda denetimlerin daha da arttığına işaret eden Akdağ, "Gıda çok geniş ve her bileşeni uzmanlık gerektiren bir alan. Gıda mühendisi olmama rağmen uzmanlığım dışındaki alanlarda konuşmayı doğru bulmam. Öte yandan ben de bir tüketiciyim ve merak ettiğim konuları, o alanda uzmanlaşmış kişilerden dinlerim. Dolayısıyla her şeyi bildiğini iddia edenleri değil, konunun uzmanı olanların açıklamalarını dikkate almanızı öneririm." dedi.