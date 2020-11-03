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Mumyalanmış "olağandışı" hayvan görenleri şaşırttı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Sakkara’nın Sırları belgeseli Mısır tarihinin derinliklerine dair ilginç keşifleri ortaya çıkarıyor. Netflix'in yeni belgeseli Mısır'da mumyalanmış "olağandışı" hayvanı gözler önüne serdi.

Mumyalanmış "olağandışı" hayvan görenleri şaşırttı

Netflix’in yeni belgeselinde gözler önüne serilen olağandışı hayvan şaşkınlık yarattı. Mısır’ın Sakkara kentinde araştırma ekibinin 2 bin 600 yıllık, mumyalanmış "olağandışı" hayvan keşfi Netflix’in belgeselinde gözler önüne serildi. Keşif, kedi tanrıçası Bastet’e adanmış bir tapınakta bulundu.

MUMYALANMIŞ KEDİLER ORTAYA ÇIKTI

Belgeselin gösterdiğine göre Mısırlıların oluşturduğu bir ekip tarafından yürütülen kazılar sırasında Bastet’e adandığı düşünülen mumyalanmış kediler de ortaya çıkarıldı.

Ancak keşiflerden biri uzmanları fazlasıyla şaşırttı. Express'in haberine göre keşfe katılan Ahmet Mansur şu ifadeleri kullandı:

"Herkes gibi ben de pek çok büyüklükte kedi gördüm. Fakat bu düzeyde devasa bir kedi? Daha önce hiç görmemiştim. Ne olduğunu görmek için kemiklerin test edilmesi gerekiyor. Çok büyük. Bu büyüklükte bir kedi olduğunu hayal bile edemiyorum."

Belgeselde keşif, incelemesi için Mısırolog Prof. Salima İkram’a götürülüyor. İkram keşfi gördüğünde şu ifadeleri kullanıyor:

"Vov bu inanılmaz, bıyık görüyorum. Bu gerçekten ilginç. Diğer kedi mumyalarının başlarında bir böcek olabilir ama bu bir böceğe benzemiyor. Bu daha çok arıya benziyor. Gerçekten tuhaf, alışılmadık."

Belgeselde İkram bunun mumyalanmış bir aslan yavrusu olduğunu düşündüğünü belirtiyor.

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Aslan yavruları da uzun burunlu ve renkler uyuyor.

İkram Sakkara’nın bilinen mumyalama tarihinde ilk kez aslan yavrusuna rastlandığını ifade ediyor.

"Bu olağanüstü çünkü aslan mezarlarının hikayeleri mevcut ve bazılarımız yıllardır bunun peşinde."

Daha sonra yapılan analizler bulgunun bir aslan yavrusu olduğunu doğruladı.

İkram keşfin antik Mısır tarihine bakışı değiştirebileceğini belirtiyor. Netflix’in kısa süre önce yayımlanan belgeseli 3 bin yıllık kalıntıları ortaya çıkaran ekibin yolculuğunu ve buluşlarını anlatıyor.

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