YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

22.04.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla Munzur Çayı'na düşüp kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara, jandarma, UMKE, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ile gönüllü vatandaşlardan oluşan yaklaşık 50 kişi katılıyor.

Kayıp 3 gencin bulunması için ekipler, Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde bot ve dron yardımıyla ağaçlık ve kayalık alanlarda arama gerçekleştiriyor.

OLAY

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobil, dün Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmüş, sürücü Aslantaş ile araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuş, olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaban keçileri için “Tuz dökmeyin” uyarısıYaban keçileri için “Tuz dökmeyin” uyarısı
Bayramlaşmaya gidenlerin bulunduğu otomobil devrildi, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandıBayramlaşmaya gidenlerin bulunduğu otomobil devrildi, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Ağrı'da oğlunun bıçakladığı kadın öldüAğrı'da oğlunun bıçakladığı kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
Tunceli kayıp

Tunceli Namaz Vakitleri 22 Nisan Cumartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:29
Öğle
12:25
İkindi
16:10
Akşam
19:12
Yatsı
20:36

Tunceli Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Cumartesi

Kaya eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.