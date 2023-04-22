Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla Munzur Çayı'na düşüp kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara, jandarma, UMKE, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ile gönüllü vatandaşlardan oluşan yaklaşık 50 kişi katılıyor.

Kayıp 3 gencin bulunması için ekipler, Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde bot ve dron yardımıyla ağaçlık ve kayalık alanlarda arama gerçekleştiriyor.

OLAY

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobil, dün Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmüş, sürücü Aslantaş ile araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuş, olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

