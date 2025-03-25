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Munzur Dağı’nda mercek bulutu oluştu! Mercek bulutu nedir?

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
25.03.2025 22:24
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Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu oluştu.

Munzur Dağı’nda mercek bulutu oluştu! Mercek bulutu nedir?

3 bin 300 rakımla Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağının zirvesinde oluşan mercek bulutu ile görsel şölen oluşturdu.

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Munzur Dağı, bu kez görsel bir doğa harikasıyla gündemde. Dağın üst kısımlarını ve zirvesini saran, halk arasında "şapka" olarak bilinen mercek bulutu, bölgeyi etkisi altına aldı.
Geniş bir alana yayılan bu büyük bulut, dağın karlı manzarasıyla muazzam bir uyum içinde birleşerek büyüleyici bir görüntü oluşturdu.

MERCEK BULUTU NEDİR?

Mercek bulutları, dağın yüksek rakımlarındaki hava şartlarının etkisiyle oluşan özel bir atmosfer olayıdır. Bu bulutlar, dağın zirvesinin etrafında adeta bir "şapka" gibi durur ve dağın etrafındaki hava akımlarının, bulutları yoğunlaştırarak şekil almasına neden oluyor. Özellikle kış mevsiminde, dağın zirvesindeki karla birleşerek ortaya çıkan bu görüntü, dağa tırmananlar ve çevredeki doğaseverler tarafından ilgiyle izleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Munzur Dağları
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