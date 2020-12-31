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Muradiye Şelalesi nerede? Muradiye Şelalesi yol tarifi - Van Muradiye Şelalesi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 31.12.2020 10:07 | Son Güncelleme:
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Muradiye Şelalesi nerede? Muradiye Şelalesi yol tarifi - Van Muradiye Şelalesi

Muradiye Şelalesi bahar ve yaz aylarında tabii güzelliğiyle göz dolduruyor. Kışın ise şelalenin donmuş görüntüsü buzdan kristalleri anımsatıyor. Hadi kulak verin Muradiye Şelalesi doğanın şarkısını söylüyor.

Muradiye Şelalesi, Van gezilecek yerler listelerinin göz bebeği. Yaz kış şelaleyi görmeye giden ziyaretçiler coşkulu akan şelalenin ve çevresindeki doğal güzelliğin karşısında mest oluyor. Bu yazıda Muradiye Şelalesi nerede, hangi ilimizdedir, Muradiye Şelalesi'ne nasıl gidilir gibi şelale hakkında bilgi alabilirsiniz.

muradiye şelalesi

MURADİYE ŞELALESİ

Muradiye Şelalesi adını Bağdat seferine çıkan Osmanlı Padişahı IV. Murat’tan almış. Tendürek Dağı’ndan beslenen Bend-i Mahi çayı üzerinde bulunuyor.

muradiye şelalesi

Muradiye Şelalesi nasıl oluşmuştur diye soracak olursanız, Bend-i Mahi çayı, Tendürek dağlarından doğduktan ve Çaldıran ovasını suladıktan sonra Muradiye ilçesinin kuzeybatısında, küçük çaplı şelaleler oluşturuyor ve Muradiye Şelalesinin bulunduğu yere geliyor. Daha sonra ise, Muradiye ovasını takip ederek, Van gölüne dökülüyor.

muradiye şelalesi

Şelale suları 18 metreden dökülmesine rağmen, suların oldukça kuvvetli akması nedeniyle güzel bir görüntü oluşuyor. Yaz aylarında, şelalenin altına inebiliyorsunuz.

MURADİYE ŞELALESİ NEREDE?

muradiye şelalesi

Şelale, Van’ın Muradiye ilçesinde yer alıyor. İlçe merkezine, 8 km. ve Van il merkezine ise 80 km. uzaklıkta bulunuyor. Van-Erciş karayolunda ilerlerken, Muradiye ilçesi Karahan Köyü civarında, yoldan saparak Muradiye Şelalesi'ne gidebilirsiniz. Ayrıca Van Şehirler arası Otogarından kalkan Çaldıran İlçe minibüsleri ve halk otobüsleri ile de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Muradiye Şelalesi yol tarifi için buraya tıklayın.

MURADİYE ŞELALESİ DOĞAL VARLIK MIDIR?

muradiye şelalesi

Ülkemizde çok sayıda yapay şelale olduğu için bazı şelalelerin yapay mı doğal mı olduğu merak ediliyor. Muradiye Şelalesi doğal varlıktır.

MURADİYE ŞELALESİ PİKNİK ALANI

muradiye şelalesi

Şelalenin hemen önünde asma bir köprü var. Köprünün üstünde fotoğraf çekilebilirsiniz. Köprüden karşıya geçtiğinizde, orada şelaleyi tam karşıdan gören bölümde, piknik yapabilirsiniz. Ayrıca, bölgede büfe ve restoran da bulunuyor. Muradiye Şelalesi'nde kamp da yapabilirsiniz.

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