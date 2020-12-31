Muradiye Şelalesi nerede? Muradiye Şelalesi yol tarifi - Van Muradiye Şelalesi

Şelale, Van’ın Muradiye ilçesinde yer alıyor. İlçe merkezine, 8 km. ve Van il merkezine ise 80 km. uzaklıkta bulunuyor. Van-Erciş karayolunda ilerlerken, Muradiye ilçesi Karahan Köyü civarında, yoldan saparak Muradiye Şelalesi'ne gidebilirsiniz. Ayrıca Van Şehirler arası Otogarından kalkan Çaldıran İlçe minibüsleri ve halk otobüsleri ile de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Muradiye Şelalesi nasıl oluşmuştur diye soracak olursanız, Bend-i Mahi çayı, Tendürek dağlarından doğduktan ve Çaldıran ovasını suladıktan sonra Muradiye ilçesinin kuzeybatısında, küçük çaplı şelaleler oluşturuyor ve Muradiye Şelalesinin bulunduğu yere geliyor. Daha sonra ise, Muradiye ovasını takip ederek, Van gölüne dökülüyor.

Muradiye Şelalesi, Van gezilecek yerler listelerinin göz bebeği. Yaz kış şelaleyi görmeye giden ziyaretçiler coşkulu akan şelalenin ve çevresindeki doğal güzelliğin karşısında mest oluyor. Bu yazıda Muradiye Şelalesi nerede, hangi ilimizdedir, Muradiye Şelalesi'ne nasıl gidilir gibi şelale hakkında bilgi alabilirsiniz.

Muradiye Şelalesi yol tarifi için buraya tıklayın.

MURADİYE ŞELALESİ DOĞAL VARLIK MIDIR?

Ülkemizde çok sayıda yapay şelale olduğu için bazı şelalelerin yapay mı doğal mı olduğu merak ediliyor. Muradiye Şelalesi doğal varlıktır.

MURADİYE ŞELALESİ PİKNİK ALANI

Şelalenin hemen önünde asma bir köprü var. Köprünün üstünde fotoğraf çekilebilirsiniz. Köprüden karşıya geçtiğinizde, orada şelaleyi tam karşıdan gören bölümde, piknik yapabilirsiniz. Ayrıca, bölgede büfe ve restoran da bulunuyor. Muradiye Şelalesi'nde kamp da yapabilirsiniz.



