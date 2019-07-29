Murat Boz'dan Aslı Enver için romantik paylaşım

Boz, sevgilisi Asl\u0131 Enver ile birlikte \u00e7ekilen foto\u011fraflar\u0131na, \u201cEn g\u00fczel derinlik\u201d notunu d\u00fc\u015ft\u00fc. Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n payla\u015f\u0131m\u0131 k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde binlerce be\u011feni ald\u0131. \n\n Oras\u0131 art\u0131k huzur arayanlar\u0131n durak noktas\u0131 olduGen\u00e7le\u015ftirme program\u0131n\u0131 kullanan Y\u0131lmaz Erdo\u011fan, o\u011fluna benzetildiCeza'dan \u00e7ocuklara \u00f6zel rap \u015fark\u0131s\u0131
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