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Murat Boz'dan Aslı Enver için romantik paylaşım

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 29.07.2019 20:52 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşıma imza attı.

Murat Boz'dan Aslı Enver için romantik paylaşım

Boz, sevgilisi Aslı Enver ile birlikte çekilen fotoğraflarına, “En güzel derinlik” notunu düştü. Yakışıklı şarkıcının paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

murat

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Anahtar Kelimeler:
murat boz Aslı Enver

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