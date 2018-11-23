Murat Boz hayranlarını kırmadı

Şarkıcı Murat Boz önceki gün Levent’te görüntülendi.

Buradaki bir dönerciden şoförüne paket yaptıran Boz, aracın içinden çıkmadı. Gazetecilerin görüntü almasıyla aracın içindeki Murat Boz'u fark eden liseli gençler cipin etrafını sardı. Muhabirlere “Karnım çok acıktı paket yaptıralım dedik” diye konuştu.

Sözcü'nün haberine göre; fotoğraf çekilmek isteyen gençleri kırmak istemeyen şarkıcı hepsiyle fotoğraf çekildi. Son olarak yaşlı bir bey yanına gelince gülmekten kendisini alamayan Boz, “Abi sen de mi fotoğraf çekileceksin” diyerek esprili konuştu.

Şoförü arabaya gelince yola çıkmak için hazırlanan şarkıcı, “Lise çıkışına denk geldik herhalde, fotoğraf çekilmek bayağı uzun sürdü. Onlar sayesinde var olduk. Nasıl kırayım ki hepsiyle ayrı ayrı çekiliyorum” diyerek konuştu.





