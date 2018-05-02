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Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığında bir iddia daha!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2018 10:43 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda ani bir karar ile ayrılan Murat Boz ve Aslı Enver hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığında bir iddia daha!

Şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver'in 2.5 yıllık aşkı iki hafta önce sona ermiş ve ilişkilerini sessiz sedasız bitirdikleri için neden ayrıldıkları ve ayrılığı kimin istediği, magazin basınında gündem olmuştu.

Sabah'tan Bülünt Cankurt; ünlü çiftin ayrılıklarının sessiz sedasız olmadığını yazdı.

İddiaya göre; Murat Boz ile Aslı Enver, birlikte kirada oturdukları evde yaşadıkları büyük bir kavga sonucu ayrıldı.

KENDİNİ ODAYA KİTLEDİ

Buna göre; Levent Loft'taki evin salonundaki bağrış çığrış sırasında Aslı Enver, eline ne geçirdiyse fırlatmaya başladı. Murat Boz ise kurtuluşu kendini odaya kilitlemekte buldu.

Enver, siniri geçtikten sonra eşyalarını toplayıp evden taşınmak istedi. Siteye bir araç çağırdı ama site yönetimi, pazar günü taşınmanın yasak olduğunu söyleyip aracı içeri almadı.

Aslı Enver, evi terk edip o akşam bir arkadaşında kaldı ve pazartesi günü de evde nesi var nesi yoksa alıp hem evi, hem de Boz'u terk etti.

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Aslı Enver muratboz

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