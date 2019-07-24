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Murat Cemcir “En İyi Erkek Oyuncu” listesine girmeyi başardı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 24.07.2019 08:22 | Son Güncelleme

Prestijli film festivalleri arasında yer alan Tribeca, 2019'un ilk 6 ayını baz alarak 'En İyi 12 Erkek Oyuncu Performansı' listesini yayınladı. Listeye Ahlat Ağacı filmindeki rolüyle Murat Cemcir de girdi.

Murat Cemcir “En İyi Erkek Oyuncu” listesine girmeyi başardı

Dünyanın sayılı film festivalleri arasında gösterilen Tribeca, diğer birçok saygın organizasyonun yaptığı gibi dünya çapında performansları takip etmeye ve bunları yayınlamaya devam ediyor. Festival tarafından yılın ilk 6 ayındaki en iyi 12 erkek oyuncu performansı belirlendi. Listede, Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı filmindeki performansıyla Murat Cemcir de bulunuyor. Altın Palmiye ve Yabancı Dalda En İyi Film Oscar’ı adayı olan filmi Ahlat Ağacı’nda İdris rolünde gördüğümüz Murat Cemcir büyük övgü toplamıştı.

Eleştirmen Matthew Eng, 2019’un ilk yarısında görücüye çıkan en iyi 12 oyuncu performansını değerlendirdi. Eng makalesinde, Murat Cemcir için şunları yazdı: “Karakterin üstüne gitmeyi reddeden, psikolojik olarak daha karmaşık bir yorumlama tercih ederek tüm yıl boyunca konuşulmayı hak eden bir performans sergiliyor.”

Murat Cemcir, Ahlat Ağacı’ndaki rolüyle Cannes’da ve Moskova’da düzenlenen Uluslararası East-West Golder Arch’da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştı.

Tribeca’nın listesinde Murat Cemcir ile birlikte şu isimler yer alıyor:

  • Tom Burke, The Souvenir
  • Jimmie Fails, Jonathan Majors ve Rob Morgan, The Last Black Man in San Francisco
  • Marcello Fonte, Dogman
  • André Holland, High Flying Bird)
  • Félix Maritaud, Sauvage
  • Robert Pattinson, High Life
  • Franz Rogowski, Transit
  • Géza Röhrig, To Dust
  • Jeffrey Wright, O.G.


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