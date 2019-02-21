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Murat Cemcir ve Ahmet Kural Baba Parası ile geri dönüyor

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SİNEMA TV  | 21.02.2019 16:50 | Son Güncelleme

Murat Cemcir ve Ahmet Kural 6'ıncı filmleri 'Baba Parası' için yeniden bir araya geliyor.

Murat Cemcir ve Ahmet Kural Baba Parası ile geri dönüyor

Şimdiye kadar Düğün Dernek, Çalgı Çengi, İşler Güçler, Kardeş Payı gibi yapımlarda birlikte izlediğimiz Murat Cemcir ve Ahmet Kural bu sefer 'Baba Parası' filmi için bir araya geliyor. Selçuk Aydemir’in yönetmen koltuğuna oturacağı filmin vizyon tarihi ise 01 Ocak 2020 olarak duyuruldu. Henüz hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşılmayan 'Baba Parası' filminin oyuncu kadrosunda başka kimlerin olacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

Ailecek Şaşkınız filmi ile 2018’in, Mart ayında izleyici ile buluşan yönetmen Selçuk Aydemir, kendi yazdığı 'Mahalleden Arkadaşlar' adlı kitabını beyazperdeye uyarlamaya hazırlanıyor. Kitapla aynı adı taşıması beklenen filmin vizyon tarihi 24 Ocak 2020 olarak duyuruldu. 'Mahalleden Arkadaşlar' filminin oyuncu kadrosuna dair bir hiçbir bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Cemcir ahmet kural Baba Parası Selçuk Aydemir

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