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Murat Cemcir ve İrem Sak aşk mı yaşıyor? Şaşırtan paylaşım

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ÜNLÜLER  | 12.03.2019 13:28 | Son Güncelleme

İrem Sak ve Murat Cemcir'in aşk yaşadığı iddialarına ilk yanıt Murat Cemcir'den geldi. Murat Cemcir paylaştığı video ile hem güldürdü hem o iddiaları yalanladı.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Murat Cemcir ve İrem Sak'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Murat Cemcir bu iddialara sessiz kalmadı ve bugün bir paylaşım yaptı.

Cemcir sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı kısa videolarda adının birlikte anıldığı İrem Sak’a göndermede bulunurken, aşk haberlerini yine kendi tarzında yalanlamayı tercih etti ve İrem Sak’ı kısmetini kapatmakla suçladı.

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İrem Sak ve Murat Cemcir'in geçen hafta Nişantaşı'ndaki bir mekanda sarmaş dolaş dans ettiği öne sürülmüştü.

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Murat Cemcir irem sak Murat Cemcir ve İrem Sak aşk

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