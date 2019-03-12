Murat Cemcir ve İrem Sak aşk mı yaşıyor? Şaşırtan paylaşım

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Murat Cemcir ve İrem Sak'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Murat Cemcir bu iddialara sessiz kalmadı ve bugün bir paylaşım yaptı.
Cemcir sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı kısa videolarda adının birlikte anıldığı İrem Sak’a göndermede bulunurken, aşk haberlerini yine kendi tarzında yalanlamayı tercih etti ve İrem Sak’ı kısmetini kapatmakla suçladı.
İrem Sak ve Murat Cemcir'in geçen hafta Nişantaşı'ndaki bir mekanda sarmaş dolaş dans ettiği öne sürülmüştü.
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