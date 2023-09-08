Murat Dalkılıç aşkını ilan etti! El ele poz sosyal medyayı salladı

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan Murat Dalkılıç son paylaşımıyla olay oldu. Merve Boluğur ile evliliğinin ardından Sitare Akbaş ve Çağla Boz ile aşk yaşayan ünlü isim yeni bir aşka yelken açtı.

Instagram sayfası üzerinden sevgilisi ile el ele pozunu paylaşan Dalkılıç'ın ilan-ı aşkı çok konuşuldu. Yeni aşkını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Murat Dalkılıç'ın sevgilisi de merak edildi.

Önceki akşam arkadaşları ve sevgilisi ile yemek yiyen Murat Dalkılıç o karelerini takipçileriyle paylaştı. Yanındaki sarışın güzelin sevgilisi olduğu iddia edilen Dalkılıç'ın yeni aşkının isminin Eda olduğu ortaya çıktı.

Murat Dalkılıç daha önce uzun süre aşk yaşadığı Merve Boluğur'la 2015 yılında nikah masasına oturmuş ve 2017 yılında boşanmıştı.





