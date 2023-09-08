MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Dalkılıç aşkını ilan etti! El ele poz sosyal medyayı salladı

Murat Dalkılıç aşkını ilan etti! El ele poz sosyal medyayı salladı

08.09.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sitare Akbaş ile ayrılığının ardından gönlünü Çağla Boz'a kaptıran Murat Dalkılıç kameralardan uzakta yaşadığı ilişkisini sessiz sedasız sonlandırmıştı. Uzun zamandır ekranlardan ve magazinden uzak olan Murat Dalkılıç yeni aşkını ilan etti. Dalkılıç'ın el ele pozu sosyal medyayı salladı.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan Murat Dalkılıç son paylaşımıyla olay oldu. Merve Boluğur ile evliliğinin ardından Sitare Akbaş ve Çağla Boz ile aşk yaşayan ünlü isim yeni bir aşka yelken açtı.

Instagram sayfası üzerinden sevgilisi ile el ele pozunu paylaşan Dalkılıç'ın ilan-ı aşkı çok konuşuldu. Yeni aşkını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Murat Dalkılıç'ın sevgilisi de merak edildi.

Murat Dalkılıç 1

Önceki akşam arkadaşları ve sevgilisi ile yemek yiyen Murat Dalkılıç o karelerini takipçileriyle paylaştı. Yanındaki sarışın güzelin sevgilisi olduğu iddia edilen Dalkılıç'ın yeni aşkının isminin Eda olduğu ortaya çıktı.

Murat Dalkılıç 2 el ele

Murat Dalkılıç daha önce uzun süre aşk yaşadığı Merve Boluğur'la 2015 yılında nikah masasına oturmuş ve 2017 yılında boşanmıştı.

murat merve

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da bir düğün daha! Gelinliğin dekoltesi olay olduİstanbul'da bir düğün daha! Gelinliğin dekoltesi olay oldu
Her zaman iddialı... Güzel model yatak pozlarıyla dikkat çektiHer zaman iddialı... Güzel model yatak pozlarıyla dikkat çekti
Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyorAcun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur Murat Dalkılıç sosyal medya magazin sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.