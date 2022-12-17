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Murat Eken kimdir, kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adından söz ettirmişti! Murat Eken, Survivor 2023 yarışmacıları arasında!

17.12.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Eken, Survivor 2023 kadrosu ile ilgili açıklamada bulunan Acun Ilıcalı'nın sözleri sonrası merak konusu oldu. Acun Ilıcalı, ünlü oyuncunun, Berdan Mardini ile Ümit Erdim'in ardından Survivor 2023 kadrosuna dahil olduğunu duyurdu. Başarılı oyuncu, bir dönem Kanal D'de ekrana gelen Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adından söz ettirmişti. Peki, Murat Eken kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor 2023 kadrosuna dahil olan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncu Murat Eken hakkında detaylar....

Murat Eken kimdir, kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adından söz ettirmişti! Murat Eken, Survivor 2023 yarışmacıları arasında!

Murat Eken, Acun Ilıcalı'nın Survivor 2023 ile ilgili yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Murat Eken hakkında bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Survivor 2023 kadrosuna dahil olan Murat Eken kimdir?

MURAT EKEN KİMDİR?

Murat Eken 7 Ağustos 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Murat Eken, New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü Makine Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyken radikal bir karar alarak Türkiye'ye döndü ve oyunculuk eğitimi aldı.

Haldun Dormen ve Müjdat Gezen'in yönettiği çeşitli oyun ve müzikallerde rol aldı.

Murat Eken, Camdaki Kız dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Burcu Biricik ile kuzendir.

SURVIVOR 2023 KADROSUNA DAHİL OLAN MURAT EKEN'İN OYNADIĞI FİLMLER

2007 Kutsal Damacana
2009 Neşeli Hayat
2010 Çok Filim Hareketler
2016 Müthiş Bir Film

ACUN ILICALI'DAN 'SURVIVOR' AÇIKLAMASI

Survivor 2023'te bu sezon yarışacak isimler yavaş yavaş belli oluyor.

Acun Ilıcalı anlaşma sağlanan ilk ismin Berdan Mardini olduğunu duyurmuştu.

Survivor'da yarışacak ikinci isim ise oyuncu Ümit Erdim oldu.

Son açıklama ise geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı tarafından yapıldı.

Acun Ilıcalı, Murat Eken'in Survivor 2023 kadrosuna dahil olduğunu duyurdu.

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