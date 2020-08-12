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Murat Ertel’den 60 saniyede özgün performans

Red Bull Red Bull
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Red Bull 60 Second Solo (#60secondsolo) ile müzisyenler hiçbir edit ya da efekt olmadan yalnızca 60 saniye içinde enstrümanlarını adeta 'konuşturuyor'. Doğaçlamanın başrolde olduğu #60secondsolo kapsamında düzenlenen serinin son konuğu Murat Ertel oldu. Video Red Bull Türkiye'nin Instagram hesabında paylaşıldı. Ertel ayrıca RedBull.com’a verdiği röportaj ile son dönemdeki müzik serüvenini de aktardı.

Murat Ertel’den 60 saniyede özgün performans

Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan Red Bull, müzikseverleri 60 saniyede doğaçlama müzik yolculuğuna çıkarıyor. Ülkemizin sevilen müzisyenlerinden yalnızca 60 saniye içinde; herhangi bir edit ve efekt olmadan doğaçlama yeteneğiyle enstrümanlarını konuşturuyor. ZeN ve BaBa ZuLa gruplarıyla tanınan usta müzisyen Murat Ertel, doğaçlamanın başrolde olduğu Red Bull 60 Second Solo (#60secondsolo) ile muhteşem bir performansa imza attı. Ertel aynı zamanda RedBull.com’a verdiği röportaj ile son dönemdeki müzik serüvenini aktardı.

'MÜZİĞİN ÖZÜ BENCE DOĞAÇLAMA, GERİSİ MAKYAJ'

Müziğin sınır tanımadığı performans videoları serisinin son bölümünde elektro saz, gong ve theremin ile özgün bir çalışma gerçekleştiren sanatçı Redbull.com’a verdiği röportajda, “Doğaçlama bence müziğin özü, gerisi makyaj, ticari ve çirkin kaygılar içinde belirli formül arayışları. O ilk yaratım anının büyüsünde kayboluyorum. Bir dakikalık solo fikrine bayıldım, parıl parıl bir fikir, çalması da çok keyifliydi” sözlerini kullanıyor.

Müzik dünyasında özellikle Avrupa başta olmak üzere birçok yer açısından Anadolu Rock’ın ön plana çıkmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Ertel, “Batı dediğimiz coğrafyada; oraların kültürel ve sanatsal mirası üzerine yepyeni bir şeyler yapmak artık çok zor. Sanatta ise yenilik taze kan demek, özgün olan; süslü ve güçlüden daha değerli. Türkiye coğrafyası da neredeyse uygarlığın başlangıcına dek uzanıyor ve pek bereketli, hem de keşfedilmemiş. Bir nevi hazine diyebiliriz” ifadesini kullanıyor.
Yerli müzik arenasındaki yansıması üzerine ise “Anadolu Rock Türkiye’de ikinci baharını yaşıyor ya da yaşıyordu. Ancak pandemi ile tüm akımlar gibi savruldu. Gönüllere kurduğu tahtın kalıcı olduğunu biliyorum. Yerli müzik sahnesinden çok, dünya sahne ve müzik akımları arasında yeri parlıyor da parlıyor. Zaten böylesi olmalıydı, geç bile kaldı” diye konuşuyor.

Murat Ertel’in müziğe ve müzisyenlere ilişkin ilham veren bu dopdolu sohbetinin yer aldığı röportanın tamamına https://www.redbull.com/tr-tr/murat-ertel-60secondsolo adresinden ulaşmak mümkün. Daima ileriye giden, müzikte deneyselliğe ve heyecana odaklanan birçok müzisyeni daha ağırlamaya hazırlanan Red Bull 60 Second Solo (#60secondsolo) kapsamındaki gelecek videolar da yine Red Bull Türkiye’nin resmi Instagram hesabında olacak. Ayrıca müzisyenlerin Red Bull takipçilerine özel olarak paylaşacağı röportajları Redbull.com adresinde olacak.

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