Murat Kosova kimdir, nereli ve kaç yaşında? Masterchef ünlüler konuğu Murat Kosova'nın hayatı ve biyografisi!

Murat Kosova, sunuculuğunun yanı sıra futbol ve basketbol maçlarını da değerlendiren spor yorumcusudur. Bölüm fargamanının yayınlanmasının ardından Murat Kosova'nın MasterChef'te nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. İşte Masterchef ünlüler konuğu Murat Kosova hakkında merak edilenler...

MURAT KOSOVA KİMDİR?

Murat Kosova 197'de Samsun'da dünyaya geldi.

Murat Kosova, aslen Sinopludur.

İstanbul Atatürk Fen Lisesini 1992'de bitiren Murat Kosova, İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun olmuştur.

90'lı yıllarda İlker Yasin'in Show TV ekibine katılmıştır. Önce spor muhabirliği, sonrasında da TRT'de spikerlik, program yapımcılığı ve spor yazarlığı yapmıştır.

Murat Kosova NTV'de ve NTV Spor'da spor spikerliği yapmıştır. Aynı zamanda Rıdvan Dilmen ile beraber Yüzde Yüz Futbol'un sunuculuğunu yapmıştır.

2022 yılından itibaren ise bu kez TV8,5 kanalında Rıdvan Dilmen ile beraber Yüzde Yüz Futbol programının sunuculuğunu yapmıştır.

Murat Kosova, Şebnem Kosova ile evlidir. Çiftin 2 kızı vardır.

