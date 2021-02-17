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Murat Kurşun kimdir? Murat Kurşun kaç yaşında ve nereli? İşte Murat Kurşun’un biyografisi...

17.02.2021 11:28 | Son Güncelleme:
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Murat Kurşun kimdir? Murat Kurşun kaç yaşında ve nereli? İşte Murat Kurşun’un biyografisi...

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında bir dönemin magazin gündeminden düşmeyen ismi Murat Kurşun yerini aldı. Şimdi ünlü isimle ilgili araştırmalar yapılıyor. Ünlü şarkıcı Miss Turkey 2015 yarışmasının üçüncüsü Asena Toprak’la evlenen Kurşun yeniden adından söz ettirdi. Peki Murat Kurşun kaç yaşında, Murat Kurşun nereli? İşte detaylar..

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuklarından olan Murat bir dönem adından sıklıkla söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı Ceylan ile yaşadığı inişli çıkışlı evliliğinden sonra adeta inzivaya çekilen Kurşun yeninden merak uyandırdı. Şimdi, ünlü isimle alakalı araştırmalar yapılıyor. Peki, Murat Kurşun kaç yaşında? Murat Kurşun nereli?

MURAT KURŞUN KİMDİR?

murat kurşun

1974 yılında doğan Murat Kurşun aslen Mardinlidir. Küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenen ünlü isim sanat sektörüne hızlı bir giriş yapmayı başarmıştır. Şarkıcılık kariyerinden önce darbuka, org ve saz çalarak başlayan Kurşun ardından bestelerini paylaşmıştır. Sonraki adımda ise albümlerini yayınlayan Kurşun, Flash TV’de kendi isimlerini taşıyan bir şov programını sunmuştur.

Miss Turkey 2015 üçüncüsü Asena Toprak ile bir klip çekiminde tanışan ünlü türkücü 2016 yılında hayatını birleştirdi. Aralarında 23 yaş fark bulunan Murat Kurşun ve Asena Toprak çiftinin bu evliliklerinden Murat Can adında bir oğulları var.

MURAT KURŞUN’UN EŞİ ASENA TOPRAK KİMDİR?

murat kurşun eşi

Miss Turkey yarışmasına katıldığında henüz lise öğrencisi olan Asena Toprak, evlendiği için eğitim hayatına ara vermişti. Murat Yıldırım’ın Ceylan ile boşanmasından sonra hayatlarını birleştiren çift mutlu evliliklerini sürdürüyor.

MURAT KURŞUN ŞARKILARI

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“Bugüne kadar Seni Sevmek, Yaşanan Ne Varsa,Sen Olmasan,Sevenler Gece Ölür,Görürüm Seninle Onu,Ben Yanayım, İlle de Sen” şarkılarıyla popülerliğe kavuşan Kurşun, müzik kariyeri boyunca 8 albüme imza atmıştır.

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