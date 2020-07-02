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Murat Övüç: İki gün makarna yiyin, ölür müsünüz?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 00:23 | Son Güncelleme

Ünlü sosyal medya fenomeni Murat Övüç, önceki gün bir restoranda 10 aileye yemek daveti verirken görüntülendi. Pandemi döneminde 'geçinemiyorum' diyen ünlülere ateş püsküren Övüç, "İki gün makarna yiyin, ölür müsünüz?" dedi.

Murat Övüç: İki gün makarna yiyin, ölür müsünüz?

Pandemi döneminde "Geçinemiyorum" açıklaması yapan ünlülere bir tepki de sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten geldi.

Murat Övüç şunları söyledi:

"Ne çabuk nereden geldiklerini unutuyorlar? Ne çabuk ne olduklarını unutuyorlar? Aç kalmış, vah vah vah ne üzüldük! Ne oldu iki gün makarna yiyin, ölür müsünüz? Her gün et, biftek yiyorlar. İnsanlar ekmek bulamıyorlar.

Ben pandemi döneminde 1971 aileye erzak götürdüm. Millet yazlıklarında, evlerinde kebap yaparken ben insanlara erzak kolileri götürdüm. Teşekkür plaketleri aldım. Herkes konuşuyor; Murat Övüç böyle, Murat Övüç böyle... Hayırdır. Tırnaklarımızla geldik, Murat Övüç'ün adını anarken bir düşün bakalım; bu adam ne yapıyor?"

541 tane evlada burs verdim. Hadi çıksın bir delikanlı, hadi çıksın bir sanatçı 'ben de verdim' desin. Konuşuyorlar sadece, gülüyorum onlara."

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