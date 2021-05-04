Murat Övüç'ün annesi vefat etti | Murat Övüç'ün annesi neden öldü? Murat Övüç'ten hüzün dolu paylaşım

Sosyal medya “fenomeni” olan Murat Övüç, bir dönem çektiği videolar ile birçok takipçi kazanmıştı. Sosyal medyanın gündeminde kendisine yer bulan Murat Övüç, daha sonra çeşitli programlara da konu olarak katılmıştı. Övüç, bir dönem çektiği videolar ile birçok kişiden tepki çekerken, bir kısım insandan da destek görmüştü. Bir süredir Koah hastası olan ve tedavi gören annesinin vefatını ise Murat Övüç, sosyal medya hesabı üzerinden post olarak açıkladı.

MURAT ÖVÜÇ’ÜN ANNESİ NEDEN ÖLDÜ?

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyayı çok aktif kullanan Murat Övüç’ün, Koah hastası annesinin nefes darlığı yüzünden yoğun bakıma alındığını açıklamıştı. Murat Övüç, üzüntüsünü sosyal medya hesabından üstü kapalı bir şekilde takipçileriyle paylaşıp onlardan dua istemişti.

Bir süredir rahatsız olan annesinin hayatını kaybettiğini ‘Canım annemi kaybettim ciğerim yanıyor’ sözleriyle duyuran Murat Övüç’e pek çok ünlü isimden baş sağlığı mesajı geldi.

Murat Övüç'ün paylaşımına Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan başta olmak üzere binlerce taziye yorumu yapıldı. Övüç'ün annesi tam kapanma döneminde alınan cenaze tedbirleri gereği son yolculuğuna uğurlanacak.