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Murat Övüç'ün annesi vefat etti | Murat Övüç'ün annesi neden öldü? Murat Övüç'ten hüzün dolu paylaşım

04.05.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada, söyledikleri ve çektiği videolar ile gündemde sıklıkla yer bulan Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde annesini hastalığı sebebiyle sevenlerinden dualarını istemişti. Bu sabah itibariyle ise Övüç, annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Büyük bir üzüntü yaşayan Övüç, yaptığı açıklamada “Canım annemi kaybettim ciğerim yanıyor.” İfadelerini kullandı. Övüç’e Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil'den baş sağlığı mesajları geldi.

Murat Övüç'ün annesi vefat etti | Murat Övüç'ün annesi neden öldü? Murat Övüç'ten hüzün dolu paylaşım

Sosyal medya “fenomeni” olan Murat Övüç, bir dönem çektiği videolar ile birçok takipçi kazanmıştı. Sosyal medyanın gündeminde kendisine yer bulan Murat Övüç, daha sonra çeşitli programlara da konu olarak katılmıştı. Övüç, bir dönem çektiği videolar ile birçok kişiden tepki çekerken, bir kısım insandan da destek görmüştü. Bir süredir Koah hastası olan ve tedavi gören annesinin vefatını ise Murat Övüç, sosyal medya hesabı üzerinden post olarak açıkladı.

MURAT ÖVÜÇ’ÜN ANNESİ NEDEN ÖLDÜ?

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyayı çok aktif kullanan Murat Övüç’ün, Koah hastası annesinin nefes darlığı yüzünden yoğun bakıma alındığını açıklamıştı. Murat Övüç, üzüntüsünü sosyal medya hesabından üstü kapalı bir şekilde takipçileriyle paylaşıp onlardan dua istemişti.

murat övüç post anne

Bir süredir rahatsız olan annesinin hayatını kaybettiğini ‘Canım annemi kaybettim ciğerim yanıyor’ sözleriyle duyuran Murat Övüç’e pek çok ünlü isimden baş sağlığı mesajı geldi.

murat övüç post

Murat Övüç'ün paylaşımına Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan başta olmak üzere binlerce taziye yorumu yapıldı. Övüç'ün annesi tam kapanma döneminde alınan cenaze tedbirleri gereği son yolculuğuna uğurlanacak.

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Murat Övüç 1968 yılında dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi’ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu’nda otel ve restoran işletiyor.

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Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu’nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren “Benim Adım Osman” isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.


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sosyal medya koah Mehmet Ali Erbil Murat Övüç Seda Sayan
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