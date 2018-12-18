Murat Özdemir'in işkence yaptığı o zamandan belliymiş! Papağan çığlık çığlığa...

Eski MasterChef yarışmacısı Özdemir’in Jako cinsi papağana uygulandığı şiddetin ardından akıllara aylar önce katıldığı Yemekteyiz yarışmasındaki görüntüleri geldi. Onur Büyüktopçu’nun sunduğu ‘Yemekteyiz’ programına katılan Murat Özdemir yarışmacıları evinde ağırlamıştı. Yemek hazırlık sürecinde Onur Büyüktopçu’nun ‘papağanınız konuşmuyor hiç’ sorusuna Özdemir, ‘konuşur, yaklaşayım’ cevabını vermişti.

Murat Özdemir, papağanın yanına yaklaşmasıyla papağan bağırmaya başlamış, Onur Büyüktopçu da ‘Niye çığlık çığlığa bu papağan’ sorusunu sormuştu. Özdemir de ‘beni sevmiyor’ ifadelerini kullanmıştı.