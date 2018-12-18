MAGAZİN

Murat Özdemir'in işkence yaptığı o zamandan belliymiş! Papağan çığlık çığlığa...

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.12.2018 12:04 | Son Güncelleme

Adını Yemekteyiz ve MasterChef yarışmalarıyla duyuran Murat Özdemir'in papağanına uzun zamandır işkence yaptığı o görüntelerle bir kez daha kesinleşti.

Eski MasterChef yarışmacısı Özdemir’in Jako cinsi papağana uygulandığı şiddetin ardından akıllara aylar önce katıldığı Yemekteyiz yarışmasındaki görüntüleri geldi. Onur Büyüktopçu’nun sunduğu ‘Yemekteyiz’ programına katılan Murat Özdemir yarışmacıları evinde ağırlamıştı. Yemek hazırlık sürecinde Onur Büyüktopçu’nun ‘papağanınız konuşmuyor hiç’ sorusuna Özdemir, ‘konuşur, yaklaşayım’ cevabını vermişti.

Murat Özdemir, papağanın yanına yaklaşmasıyla papağan bağırmaya başlamış, Onur Büyüktopçu da ‘Niye çığlık çığlığa bu papağan’ sorusunu sormuştu. Özdemir de ‘beni sevmiyor’ ifadelerini kullanmıştı.

MasterChef'ten kovulan Murat Özdemir'in papağana işkence ettiği videoya tepki yağdıMasterChef'ten kovulan Murat Özdemir'in papağana işkence ettiği videoya tepki yağdı
Murat Özdemir papağana işkence videosu sonrası böyle gözaltına alındı! Bakanlık açıklama yaptıMurat Özdemir papağana işkence videosu sonrası böyle gözaltına alındı! Bakanlık açıklama yaptı
Murat Özdemir hakkında flaş gelişmeMurat Özdemir hakkında flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
murat özdemir papağan Yemekteyiz masterchef işkence

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Son dakika! TSK'da FETÖ operasyonu! Onlarca asker gözaltında

Son dakika! TSK'da FETÖ operasyonu! Onlarca asker gözaltında

Yunanistan ile yeni kriz kapıda: Türk savaş uçakları ihlal etti

Yunanistan ile yeni kriz kapıda: Türk savaş uçakları ihlal etti

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Dünyanın en güzel mankeni Iman Casablanca: Türk erkekleri çok cesaretli

Dünyanın en güzel mankeni Iman Casablanca: Türk erkekleri çok cesaretli

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Simge'ye dolandırıcı şoku! İsmini kullanıp...

Simge'ye dolandırıcı şoku! İsmini kullanıp...

Minik hayranı Ebru Yaşar'ı duygulandırdı

Minik hayranı Ebru Yaşar'ı duygulandırdı

Keremcem ve İlay Erkök ayrıldı

Ayrıldılar!

Yeşilçam'ın ünlü isimleri meğer Ayşen Gruda'yla kardeşmiş!

Yeşilçam'ın ünlü isimleri meğer Ayşen Gruda'yla kardeşmiş!

Tarkan bu defa kendisini ti'ye aldı!

Tarkan bu defa kendisini ti'ye aldı!

Ayşen Gruda'nın sağlık durumu nasıl? Doktoru hastalığını açıkladı

Doktorundan üzen haber! İşte hastalığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.