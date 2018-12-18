Murat Özdemir papağana işkence videosu sonrası böyle gözaltına alındı! Bakanlık açıklama yaptı

Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir yarışmadan diskalifiye olduktan sonra sosyal medyadan yaptığı garip paylaşımlarla dikkat çekmişti. Murat Özdemir son olarak ise evinde beslediği papağanına yaptığı işkenceyi sosyal medyadan paylaştı. Papağana işkence videosu ile kan donduran Murat Özdemir Beşiktaş Ortaköy'deki evinde gözaltına alındı.

Polis karakoluna götürülen Özdemir'e mahalleli de tepki gösterdi. İstanbul Barosu hayvan hakları biriminden avukatların da olay yerine geldi. Ayağı kırılan papağının, polis tarafından İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edeceği öğrenildi.

Gözaltına alınan Murat Özdemir ise Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından Özdemir, yeniden emniyete getirildi. Murat Özdemir emniyete götürülürken sergilediği agresif tavırlarıyla dikkat çekti.

Özdemir, hastaneye götürülmesi sırasında ise çevredeki vatandaşlar tarafından protesto edildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN MESAJ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabınan açıklama yaptı. Bakanlık olarak girişimlere başladıklarını kaydeden Pakdemirli "Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık" mesajını paylaştı.

