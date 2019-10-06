Murat Serezli'ye Savaşçı setinde sürpriz kutlama!

Savaşçı dizisinde canlandırdığı Albay Kopuz karakteriyle adından başarıyla söz ettiren Murat Serezli, yeni yaşını sette kutladı.
50 yaşına giren ünlü oyuncu, aralarında Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Gaye Turgut Evin ve Ersin Olgaç’ın da bulunduğu set ekibiyle pastasını kesti. Murat Serezli, eğlenceli kutlama fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.
Dördüncü sezonu merakla beklenen Savaşçı dizisi, 13 Ekim Pazar akşamı yeni bölümüyle FOX'ta izleyiciyle buluşacak.
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