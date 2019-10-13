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Murat Yıldırım'ın dizisi Ramo'ya flaş transfer! Ramo dizisi oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 13.10.2019 23:06 | Son Güncelleme

Rol aldığı birbirinden farklı projelerle ünü dünyaya yayılan başarılı oyuncu Murat Yıldırım, 4 yıl aradan sonra ‘Ramo’ olarak dönüyor. Murat Yıldırım'ın iddialı dizisi Ramo'ya ünlü oyuncu Yiğit Özşener de dahil oldu.

Murat Yıldırım'ın dizisi Ramo'ya flaş transfer! Ramo dizisi oyuncuları kimler?

Rol aldığı birbirinden farklı projelerle ünü dünyaya yayılan başarılı oyuncu Murat Yıldırım, 4 yıl aradan sonra ‘Ramo’ olarak dönüyor. BKM’nin Show TV’de yayınlanacak yeni dizisi ‘Ramo’nun çekimleri çok yakında başlıyor.

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yapımcılığını BKM Film'in üstlendin, kadrosunda Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Görkem Sevindik, Cemre Baysel, İlhan Şen, İdil Fırat, Yıldırım Gücük, Sacide Taşaner ve Nilüfer Açıkalın gibi isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna son olarak 'Cesur ve Güzel' dizisinde rol alan Yiğit Özşener de dahil oldu.

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BKM’nin bu sezon Show TV için hazırladığı ‘Ramo’ dizisinin başrol oyuncusu belli oldu. Türk dizi tarihinin pek çok fenomen yapımında rol alan Murat Yıldırım, 4 yılın ardından farklı bir rolle seyirci karşısına geçiyor.

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Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu, Yıldırım’ın ise ‘Ramo’ karakterine hayat vereceği dizi, iki aile arasındaki çatışma ve bu mücadelenin arasında yeşerecek büyük bir aşkı konu alıyor.

Ramo çok yakında Show TV’de!


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