Murat Yıldırım'ın yer alacağı Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor, yeni sezon hangi gün? Teşkilat Ömer'i kim canlandıracak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi zorlu rekabetlere rağmen 2 sezon boyunca merakla izlendi. Oldukça sevilen bu dizini çekimleri Ankara'da yapılıyor. Teşkilat dizisinde 2 sezon boyunca Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Gürkan Uygun, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler gibi başarılı isimler yer aldı. 2.sezonun sonunda dizide oyuncu değişiklikleri yaşandı. Bu değişikler nedeniyle Çağlar Ertuğrul diziden ayrılmıştı. 3.sezonda gelecek olan oyuncular merak ediliyor. En son Aziz dizisiyle kendinden söz ettiren Murat Yıldırım'da bu sezon Teşkilat dizisinde Ömer karakteri ile başrol olacak. Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihi heyecanla bekleniyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? YENİ SEZON TARİHİ

49.bölümü ile yayın hayatına devam edecek olan Teşkilat dizisinin son fragmanında yeni sezon tarihi belli oldu. Teşkilat dizisi, üçüncü sezon ilk bölümüyle 2 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'da tekrardan TRT 1 ekranlarında olacak.

TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?

Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİM?

Deniz Baysal Yurtcu - Zehra Balaban

Serdar Yeğin - Uzay Çelenkli

Ahmet Uğur Say - Gürcan Yücesoy

Atılay Uluışık - Sermet

Gürkan Uygun - Yıldırım Koral/Efkar

Turgut Tunçalp - Halit Gür

Yeni Oyuncular;

Murat Yıldırım - Ömer Atmaca

Yunus Emre Yıldırımer - Korkut

Levent Can - David

Yunus Narin Francis

Seren Deniz Yalçın - Helen Hartley

Ebru Nil Aydın - Sacide

Cansu Tuman - Celine

Ergün Metin - Bedro

TEŞKİLAT ÖMER KARAKTERİNİ CANLANDIRAN MURAT YILDIRIM KİMDİR?

13 Nisan 1979, Konya doğumlu Murat Yıldırım Türk oyuncu ve sunucudur. 42 yaşındaki ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın annesi ve babası aslen Mardinli. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden sekizinci senesinde mezun oldu.

Murat Yıldırım, 2008'de Fırtına dizi setinde Burçin Terzioğlu ile evlendi. Ancak 2014'e gelindiğinde ikili boşanma kararı aldı. Yıldırım 2. evliliğini 2016 yılında İman Elbani ile yaptı. İkilinin mutlu evliliği sürüyor. Murat Yıldırım İman Elbani'yi istemek için Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı devreye soktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım'a düğün hediyesi olarak Kuran gönderdi.

Tiyatro ve müzikle ilgilenen Yıldırım Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 sene amatör olarak tiyatroda oynadı. Sonrasında ise Büyük Yalan, Fırtına, Asi, Aşk ve Ceza gibi projelerde oyuncu olarak yer aldı. 2016 yılında Meryem Üzerli ile Gecenin Kraliçesi dizisinde başrol oynadı. 2015 -2016 yıllarında ise Kocan Kadar Konuş film serisin de başrol oynadı. Ardından Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinde büyük hayran kitlesine ulaştı.



