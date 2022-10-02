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Murat Yıldırım'ın yer alacağı Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor, yeni sezon hangi gün? Teşkilat Ömer'i kim canlandıracak?

02.10.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi sevenleri tarafından ilgiyle izleniyordu. Sezon arasına giren Teşkilat dizisi 3. sezonu ile geri dönüyor. Dizide yer alan Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Gürkan Uygun, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler gibi başarılı isimlerin arasına Murat Yıldırım'ın da eklendiği öğrenildi. İzleyiciler Teşkilat ne zaman? Teşkilatın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Teşkilat Ömer karakterini kim canlandıracak merak ediyor. İşte cevapları...

Murat Yıldırım'ın yer alacağı Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor, yeni sezon hangi gün? Teşkilat Ömer'i kim canlandıracak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi zorlu rekabetlere rağmen 2 sezon boyunca merakla izlendi. Oldukça sevilen bu dizini çekimleri Ankara'da yapılıyor. Teşkilat dizisinde 2 sezon boyunca Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Gürkan Uygun, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler gibi başarılı isimler yer aldı. 2.sezonun sonunda dizide oyuncu değişiklikleri yaşandı. Bu değişikler nedeniyle Çağlar Ertuğrul diziden ayrılmıştı. 3.sezonda gelecek olan oyuncular merak ediliyor. En son Aziz dizisiyle kendinden söz ettiren Murat Yıldırım'da bu sezon Teşkilat dizisinde Ömer karakteri ile başrol olacak. Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihi heyecanla bekleniyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? YENİ SEZON TARİHİ

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49.bölümü ile yayın hayatına devam edecek olan Teşkilat dizisinin son fragmanında yeni sezon tarihi belli oldu. Teşkilat dizisi, üçüncü sezon ilk bölümüyle 2 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'da tekrardan TRT 1 ekranlarında olacak.

TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?

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Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİM?

Deniz Baysal Yurtcu - Zehra Balaban
Serdar Yeğin - Uzay Çelenkli
Ahmet Uğur Say - Gürcan Yücesoy
Atılay Uluışık - Sermet
Gürkan Uygun - Yıldırım Koral/Efkar
Turgut Tunçalp - Halit Gür

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Yeni Oyuncular;

Murat Yıldırım - Ömer Atmaca
Yunus Emre Yıldırımer - Korkut
Levent Can - David
Yunus Narin Francis
Seren Deniz Yalçın - Helen Hartley
Ebru Nil Aydın - Sacide
Cansu Tuman - Celine
Ergün Metin - Bedro

TEŞKİLAT ÖMER KARAKTERİNİ CANLANDIRAN MURAT YILDIRIM KİMDİR?

13 Nisan 1979, Konya doğumlu Murat Yıldırım Türk oyuncu ve sunucudur. 42 yaşındaki ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın annesi ve babası aslen Mardinli. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden sekizinci senesinde mezun oldu.

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Murat Yıldırım, 2008'de Fırtına dizi setinde Burçin Terzioğlu ile evlendi. Ancak 2014'e gelindiğinde ikili boşanma kararı aldı. Yıldırım 2. evliliğini 2016 yılında İman Elbani ile yaptı. İkilinin mutlu evliliği sürüyor. Murat Yıldırım İman Elbani'yi istemek için Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı devreye soktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım'a düğün hediyesi olarak Kuran gönderdi.

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Tiyatro ve müzikle ilgilenen Yıldırım Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 sene amatör olarak tiyatroda oynadı. Sonrasında ise Büyük Yalan, Fırtına, Asi, Aşk ve Ceza gibi projelerde oyuncu olarak yer aldı. 2016 yılında Meryem Üzerli ile Gecenin Kraliçesi dizisinde başrol oynadı. 2015 -2016 yıllarında ise Kocan Kadar Konuş film serisin de başrol oynadı. Ardından Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinde büyük hayran kitlesine ulaştı.


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