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Murat Yıldırım, Ramo'nun mahallesindeki kadınlarla buluştu! Ramo dizisi ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 19.12.2019 22:27 | Son Güncelleme

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat vereceği Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Ramo’ Adanalıların şimdiden gözdesi oldu. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım, set arasında Adanalı kadınlarla bir araya geldi. Peki Ramo dizisi ne zaman başlıyor?

Murat Yıldırım, Ramo'nun mahallesindeki kadınlarla buluştu! Ramo dizisi ne zaman başlıyor?

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’ çekimlere Adana’da devam ediyor.

Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği dizinin kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncular birlikte yer alıyor.

Adana’nın mahallelerinde çekim yapan ekibi mahalleli evlerinde yaptıkları dolmalarla, böreklerle besliyor. Dizide ‘Ramo’ya hayat veren yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım, set arasında mahallenin kadınlarıyla bir araya geldi.

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Mahallelinin yaptığı yemekleri yiyip onlarla sohbet eden Yıldırım, ’Ramo’ karakteriyle daha dizi başlamadan Adanalıların gözdesi oldu.

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‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç,İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşanerve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizide, efendisine başkaldıran Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışma anlatılacak.

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Ramo 2020 Ocak ayında Show TV’de yayınlanmaya başlayacak.

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