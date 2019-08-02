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Murat Yıldırım ve Iman Elbani çiftinden üzen haber

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 02.08.2019 10:09 | Son Güncelleme

3 sene önce görkemli bir düğünle evlenen Murat Yıldırım ve Iman Elbani çiftinin bebekleri kalp durması sonucu anne karnında yaşamını yitirdi.

Murat Yıldırım ve Iman Elbani çiftinden üzen haber

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, 25 Aralık 2016 yılında Iman Elbani ile dünyaevine girmişti. Uzun süredir Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunuculuk yapan Yıldırım zor günler geçiriyor.

3 ay önce bebeklerinin olacağını öğrenen Yıldırım çiftinden üzen haber geldi.

Murat Yıldırım ile eşi Imane Elbani 3 aylık bebeklerini kaybetti. Bebeğin anne karnında kalbi durdu. (2. Sayfa)


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Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım ve Iman Elbani Iman Elbani murat yıldırım

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