Murat Yıldırım ve Iman Elbani çiftinden üzen haber

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, 25 Aralık 2016 yılında Iman Elbani ile dünyaevine girmişti. Uzun süredir Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunuculuk yapan Yıldırım zor günler geçiriyor.

3 ay önce bebeklerinin olacağını öğrenen Yıldırım çiftinden üzen haber geldi.

Murat Yıldırım ile eşi Imane Elbani 3 aylık bebeklerini kaybetti. Bebeğin anne karnında kalbi durdu. (2. Sayfa)



