MAGAZİN

Murat Yıldırım'dan samimi poz!

MAGAZİN HABERLERİ | 09.01.2018 11:12 | Son Güncelleme 7 saat önce

Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım, bugün Instagram hesabında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Murat Yıldırım'dan samimi poz!

Murat Yıldırım, Burçin Terzioğlu'nda 2014 yılında boşandıktan sonra İngiltere'de kendisi gibi oyuncu olan Faslı Imane Elbani ile 25 Aralık 2016 yılında dünya evinde girmişti. Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım, bugün Instagram hesabında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

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ADETA FİLMDEN KARELERİ ARATMADI
Birbirlerinin gözlerinin içine bakarak yakınlaşma pozu veren çift, pozlarıyla film çekimlerindeki öpüşme sahnelerini aratmadı. Eşi Imane Elbani ile samimi bir şekilde fotoğraf paylaşan Yıldırım, fotoğrafa hiçbir şey yazmadan paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat yıldırım Imane Elbani

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu adam çok iyi biri ya halktan birisi parasi var ama digerleri gibi nispet yapmiyo helal olsun sana murat aldigin her kuruş.adamin dibisin.
birgün boşanacaklar.. biri dedi dersiniz..
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