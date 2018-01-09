Murat Yıldırım'dan samimi poz!

Murat Yıldırım, Burçin Terzioğlu'nda 2014 yılında boşandıktan sonra İngiltere'de kendisi gibi oyuncu olan Faslı Imane Elbani ile 25 Aralık 2016 yılında dünya evinde girmişti. Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım, bugün Instagram hesabında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

ADETA FİLMDEN KARELERİ ARATMADI

Birbirlerinin gözlerinin içine bakarak yakınlaşma pozu veren çift, pozlarıyla film çekimlerindeki öpüşme sahnelerini aratmadı. Eşi Imane Elbani ile samimi bir şekilde fotoğraf paylaşan Yıldırım, fotoğrafa hiçbir şey yazmadan paylaştı.