SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Muriqi'nin gol sevinci yarım kaldı

Muriqi'nin gol sevinci yarım kaldı

27.01.2021 21:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Muriqi'nin gol sevinci yarım kaldı

İtalya Kupası Çeyrek Final maçında Lazio, Atalanta'ya 3-2 yenilerek kupadan elendi.

Atalanta maçın 7. dakikasında Djimsti'nin golüyle 1-0 öne geçti. Vedat Muriqi, 17. dakikada skoru eşitledi. Bu gol sezon başında Lazio'ya transfer olan Kosovalı oyuncunun, İtalyan ekibiyle ilk golü oldu.
34'te Acerbi Lazio'yu 2-1 öne geçirmesine karşın; üç dakika sonra Malinovskyi Atalanta adına skoru eşitledi.

Atalanta'da Palomino 53. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalmasına karşın; 57'de Miranchuk, Atalanta'yı 3-2 öne geçirdi.

Maçın 67. dakikasında Duvan Zapata, Atalanta adına bir penaltı atışından yararlanamadı ve Atalanta sahadan 3-2 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Atalanta'nın yarı finaldeki rakibi Napoli - Spezia eşleşmesinin galibi olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Ibrahimovic ile Lukaku kavga ettiIbrahimovic ile Lukaku kavga etti
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzayı attı

Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzayı attı

Fenerbahçe'nin eski hocası hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski hocası hayatını kaybetti

Galatasaray'da yıldız isim ayrılıyor

Galatasaray'da yıldız isim ayrılıyor

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geliyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Süper Lig devinden Boupendza bombası

Süper Lig devinden Boupendza bombası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Futbolcuları taşıyan uçak düştü: 6 ölü!

Futbolcuları taşıyan uçak düştü: 6 ölü!

Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

Ronaldo, 53 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

Ronaldo, 53 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

Diğer Haberler

Muriqi'nin gol sevinci yarım kaldı

Muriqi'nin gol sevinci yarım kaldı

Zlatan Ibrahimovic ile Romelu Lukaku kavga etti

Ibrahimovic ile Lukaku kavga etti

ÖZET | Inter - Milan maç sonucu: 2-1

Inter yarı finale yükseldi

Inter Teknik Direktörü Conte'ye 2 maç ceza

Inter Teknik Direktörü Conte'ye 2 maç ceza

Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumu daha iyi

Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumu daha iyi

MAÇ SONUCU: Udinese 0-0 İnter

Inter, zirve için büyük fırsat tepti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.