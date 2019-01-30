Muş'ta 10 metre karla mücadele

sesamos sesamos
HABER  | 30.01.2019 17:17 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 296 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının 10 metreye ulaştığı Muş'ta ekipler, sertleşen karı önce kepçelerle dağıtıyor, ardından kar savurma aracıyla yoldan temizliyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 179 yerleşim yerinin yolunun kapandığı bildirildi.

Gürpınar, Çatak, Bahçesaray, Gevaş, Başkale ve Çaldıran ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, kırsal yerleşim yerlerinde olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Van-Bahçesaray yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi.

20190130_2_34666095_41190430_Web

Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezinde 5 köy ve 11 mezranın, Yüksekova ilçesinde 6 köy ve 20 mezranın yolu kapandı.

Kapalı 42 yerleşim biriminin yolunun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

20 GÜNDÜR AÇILAMIYOR

Muş'ta yoğun kar ve tipi sonucu kapanan, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımı sağlayan Üçevler grup köy yolu yaklaşık 20 gündür açılamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 10 metreye ulaştığı bölgede 5 iş makinesi ile çalışmalarına devam eden ekipler, 2-3 gün içerisinde bu yolları açmayı hedefliyor.

20190130_2_34666095_41190422_Web

Ekipler sertleşen karı önce kepçeler yardımıyla dağıtıyor, ardından rotatif (kar savurma aracı) aracıyla yoldan temizliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, Üçevler bölgesi olarak tabir ettikleri Derecek, Ağıllı, Ekindüzü, Arıköy ve Cevizli grup köy yolunun yaklaşık 20 gündür kapalı olduğunu söyledi.

Bu sene bölgede tipinin de etkili olduğunu vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:

"Bu nedenle kar kalınlığı 10 metreye kadar çıktı. Ekiplerimiz bölgede 2 rotatif, kato ve 2 kepçe ile çalışıyor. Kar yüksekliğine kepçe ulaşamadığı için bölgeye kato gönderdik. Üçevler grup köy yolunu 2-3 gün içinde açmayı hedefliyoruz. Şehir merkezinde çok fazla olmasa da yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkileyecek derecede kar yağışı oluyor."

Bitlis'te de ekiplerin, kardan kapanan 44 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

(AA)

Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiTürkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresi
Fatura öderken dikkat edin! Böyle dolandırıldılarFatura öderken dikkat edin! Böyle dolandırıldılar
Tesadüfen bulundu! 3 insan iskeleti...Tesadüfen bulundu! 3 insan iskeleti...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muş kar karla mücadele ulaşım

En Çok Okunan Trend Haberler

Bursa'da korkunç olay! Vücudu tamamen yandı

Bursa'da korkunç olay! Vücudu tamamen yandı

Şoför -20 derece soğukta bıraktı, donarak öldü

Şoför -20 derece soğukta bıraktı, donarak öldü

Eşcinsel köyünde bahçıvan, biri Türk 8 erkeği öldürdü

Eşcinsel köyünde bahçıvan, biri Türk 8 erkeği öldürdü

İmamoğlu ile vatandaş arasında ilginç cami diyaloğu!

İmamoğlu ile vatandaş arasında ilginç cami diyaloğu!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece'de yüzlerce kişi ödeme merkezi mağduru oldu

Fatura öderken dikkat edin! Böyle dolandırıldılar

Şanlıurfa'da Roma dönemine ait mezar odası bulundu

Tesadüfen bulundu! 3 insan iskeleti...

Akdeniz 5.1'le sallanmıştı! Uzmandan korkutan sözler: Bundan sonraki...

Akdeniz 5.1'le sallanmıştı! Uzmandan korkutan sözler: Bundan sonraki...

Denizli Valisi Hasan Karahan'dan okul müdürlerine 'İstanbul Türkçesi' talimatı!

Okul müdürlerine 'İstanbul Türkçesi' talimatı!

Ablası genelevde çıktı! Esra Erol'da Uzunköprü'deki fuhuş ifşası dehşet

Ablası genelevde çıktı! Esra Erol'da Uzunköprü'deki fuhuş ifşası dehşet

Adnan Oktar çöktü! Son hali şaşırttı

Adnan Oktar çöktü! Son hali şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.